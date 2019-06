Alors que le gouvernement multiplie les annonces environnementales, Blanche Weber, présidente du Mouvement écologique appelle les ministres à ne pas se voiler la face et à s'attaquer au problème de la croissance du Luxembourg.

Des efforts, mais peut mieux faire

Bien que le Premier ministre, Xavier Bettel, ait fait allusion à l'écologie dans son discours à l'occasion de la Fête nationale, l'effort n'est pas suffisant pour Blanche Weber, présidente du Mouvement écologique.

Elle s'est exprimée à ce sujet ce mardi matin sur les ondes de nos confrères de RTL, au lendemain de la présentation de la stratégie «zéro déchet», par la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg. Si le Luxembourg a fourni des efforts notamment du côté des transports en commun et de la mobilité en général, la «réalité du terrain est différente».

S'attaquer à la croissance

Si la politique de transport en commun est saluée par le mouvement écologique, des efforts sont encore à fournir. Photo: Chris Karaba

«Oui le Luxembourg s'engage pour l'écologie, oui, le gouvernement fait plein de choses dans ce sens... Mais nous sommes aussi le pays qui produit le plus de Co2 en Europe. Et tant que les prix de l'essence seront aussi bas, cette mobilité douce ne sera pas efficace», a appuyé la présidente du mouvement écologique, rappelant également que le Grand-Duché est le deuxième pays, - après le Quatar - à épuiser le plus rapidement ses ressources planétaires.

Celle qui préside ce mouvement depuis 2003 revendique à nouveau de «s'attaquer au vrai problème», à savoir la «forte croissance» du pays. «Il est impératif que la solvabilité du système social et du système du travail ne dépende plus de la croissance. Ces deux points sont essentiels pour que le débat soit constructif».

De nouvelles bornes électriques

Blanche Weber a également fait mention du travail exercé actuellement au sein de la coalition gouvernementale, en prônant un meilleur dialogue entre les ministères sur cette question de l'écologie. «Il faut que chaque ministère travaille sur ce sujet, pas uniquement celui de l'Environnement», a-t-elle martelé.

Ce mardi matin justement, Claude Turmes a réuni les ministres de l'Energie du Benelux, dans le cadre du «Forum Pentalatéral», présidé par le Luxembourg. Plusieurs actes prioritaires de coopération dans le domaine de la transition énergétique ont été définis:

l’électromobilité,

le développement des renouvelables et de l’efficacité énergétique,

le renforcement de la sécurité d’approvisionnement

la protection du consommateur

Dans le domaine de l’électromobilité notamment, un accent particulier sera mis sur «le développement rapide d’un réseau de bornes électriques dense et facilement accessible et sans tarifs «roaming» à tous les citoyens des sept États associés», a souligné le ministre.

La France, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse doivent décliner pour le 31 décembre prochain leurs politiques énergétiques à l’horizon 2030.

