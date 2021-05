A peine 0,7% des adultes vaccinés au Luxembourg ont signalé des troubles de santé après une injection anticovid. Le plus souvent, il ne s'agissait que de problèmes bénins. Mais les autorités enquêtent également sur sept décès suspects.

Des effets indésirables peu significatifs

Patrick JACQUEMOT A peine 0,7% des adultes vaccinés au Luxembourg ont signalé des troubles de santé après une injection anticovid. Le plus souvent, il ne s'agissait que de problèmes bénins. Mais les autorités enquêtent également sur sept décès suspects.

Légers frissons, fièvre passagère, douleur au bras, vertige : tels sont les symptômes les plus fréquemment décrits par les personnes ayant signalé des effets indésirables après avoir reçu leur vaccination anticovid. Combien de cas? 1.335 à en croire le dernier relevé du ministère de la Santé. Et immédiatement le Dr Jean-Claude Schmit de relativiser le phénomène : «On parle donc d'un taux de 0,7% par rapport aux plus de 270.000 doses que nous avons injectées». Un ratio qui n'évolue guère au fil des semaines et cela même si la campagne vaccinale, elle, prend de la vigueur.

En revenant sur les effets indésirables constatés, mercredi, le directeur de la Santé a tenu à se montrer transparent. Comme il l'avait été en avril dernier. «En fait, dans la très grande majorité des cas, il ne s'agit que de conséquences mineures et temporaires (87% des situations rapportées).» Passé l'épisode de fatigue ou de malaise, chacun a pu retrouver la totalité de sa forme physique. Seulement 181 signalement ont été classifiés par les autorités sanitaires comme «médicalement significatifs».

Et cela s'est notamment traduit pour 138 hommes et femmes par une demande de congé maladie. Un chiffre qui, faut-il rappeler, concerne une campagne vaccinale débutée depuis près de six mois maintenant.

Pour autant, 34 hospitalisations ont aussi dû être suivies par des vaccinés. Les symptômes étant alors des troubles cardiaques, généraux ou neurologiques. «Mais pour l'instant, insiste toujours le Dr Schmit, les analyses menées n'ont pas permis d'établir de lien direct avec le vaccin». Tout comme la relation n'a pu être confirmée avec 7 décès suspects intervenus post-injection. Ni en disculpant la vaccination, ni en l'accusant donc.

Sur ces défunts là encore, le ministère se veut transparent. Rappelant par exemple que le parquet avait ouvert une enquête (avec autopsie) que pour une victime jusqu'à présent.

Les deux hommes, 64 et 88 ans, qui avaient trouvé la mort en avril après avoir été vaccinés, avaient des antécédents médicaux sérieux qui pourraient justifier leur disparition bien plus que l'emploi de tel ou tel sérum, estiment les scientifiques. «Aucun lien de cause à effet avec la vaccination n'a en tout cas pu être établi.» Idem pour quatre autres décès suspects signalés en avril dernier.

En tout cas, pour toute personne vaccinée, il est simple de signaler un problème physique si besoin. Une adresse internet dédiée de «pharmacovigilance» a été ouverte spécialement pour cela.

