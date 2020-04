Si la technologie fait des progrès face au phishing, le ministre de l'Economie Franz Fayot vient de confirmer que police comme justice disposent de plus de personnels pour traquer les auteurs d'arnaques en ligne.

Des effectifs pour lutter contre la cybercriminalité

Début février, la BGL-BNP Paribas reconnaissait que 14 de ses clients venaient d'être victimes d'une escroquerie en ligne. Des hackers étaient parvenus à usurper leur identité pour bénéficier d'un virement d'argent. Et si nul n'est à l'abri de pareil piratage, le ministre de l'Economie a tenu, ce mercredi, à rassurer le député CSV Gilles Roth qui l'interpellait sur les moyens de lutte contre la cybercriminalité mis en place au Grand-Duché.

A commencer par la pertinence de la procédure d'identification permettant l'accès aux comptes en ligne dans nombre de banques du pays. Avec une validité de 163 secondes (moins de trois minutes donc), le code généré par l'opérateur privé Luxtrust a prouvé son efficacité, notamment contre le phishing. «La maîtrise des risques de cyberattaque est assurée par le caractère à usage unique de ce code», évoque notamment le ministre socialiste.

Et de rappeler que non seulement la commission du secteur financier (CSSF) veille à l'application des exigences de sécurité votées par l'Union européenne mais aussi que «les prestataires de la place se concertent régulièrement sur des sujets liés à la cybersécurité et échangent des bonnes pratiques en la matière». L'effort en la matière n'est toutefois pas seulement du fait d'acteurs privés, la puissance publique joue elle aussi son rôle de prévention et sanction.

Ainsi, en 2013, la section «Nouvelles Technologies» de la police judiciaire luxembourgeoise comportait 13 personnes, toutes carrières confondues. Mais depuis, note Franz Fayot, dans le cadre de la réforme de la police, la section a été répartie sur deux services nouvellement créés: nouvelles technologies d'un côté et cybercrime de l'autre. Et chacun de ces services comptent actuellement 20 agents.

Et le ministre de l'Economie d'évoquer dans la foulée le plan de recrutement extraordinaire initié par le ministre de la Sécurité intérieure. Ainsi, François Bausch (Déi Gréng) a-t-il promis de «renforcer la PJ substantiellement» dans les prochaines années. Un effort de 847 embauches d'ici deux ans.

De son côté, le Parquet de Luxembourg compte trois substituts spécialisés dans le domaine de la cybercriminalité.

