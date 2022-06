En 2020, les consommateurs luxembourgeois ont volontairement fait analyser 83 échantillons de drogues. Les résultats révèlent généralement un taux de pureté élevé, mais des substances suspectes ont également été décelées.

Analyse des compositions

Des drogues à très haut degré de pureté

Que contiennent véritablement les drogues consommées en soirée ou en festival ? Pour éviter d'ingérer n'importe quelle substance, l'ASBL 4Motion a lancé en 2016 le projet Duck. Si le nom fait penser à un canard, il n'a pourtant que très peu de rapport avec les volailles : il ne s'agit là que d'un acronyme pour DrUg ChecKing. Plus concrètement, ce projet permet aux consommateurs de faire analyser un échantillon de leur drogue de manière anonyme et à l'abri de toutes poursuites judiciaires.

Cannabis et stimulants, les drogues les plus répandues Le rapport RELIS 2021 met en exergue des données encourageantes mais également interpellantes, comme la hausse de la consommation de cocaïne et de mélanges contenant de la cocaïne en hausse.

Outre la sécurité, l'objectif consiste à jouer la carte de la prévention et de l'information. L'une des idées de base consiste, en effet, à ce que le potentiel futur consommateur indique, lors du prélèvement, les propriétés supposés de la substance et les effets qu'il souhaite obtenir. Les échantillons sont ensuite analysés par le laboratoire national de santé publique, qui compare les indications des utilisateurs avec les résultats de l'analyse spectrochimique.

L'objectif est clair : sensibiliser les parties prenantes aux risques liés à la consommation de drogues. De cette manière, l'Asbl vise à ce que les utilisateurs soient guidés vers un usage responsable.

En 2020, 83 échantillons ont été analysés.

Au cours de la première année de la pandémie, il n'y a toutefois eu que peu d'occasions de profiter de l'offre en raison de l'annulation généralisée des événements culturels, festifs et de la vie nocturne. Néanmoins, l'équipe Duck a collecté un total de 83 échantillons.

Comme l'indique le rapport national sur les drogues 2021, les substances correspondaient en principe à celles que les consommateurs s'attendaient à trouver. Cela ne va pas de soi, en particulier pour les drogues chimiques, et peut avoir de graves conséquences.

Comment fonctionne le Drug Checking ? Le projet Duck (de DrUg ChecKing) permet aux consommateurs de faire analyser par un laboratoire professionnel les drogues qu'ils ont achetées et qu'ils ont l'intention de consommer. Et ce, de manière anonyme et sans risque de poursuites judiciaires. La plupart du temps, la composition des substances, leur pureté et leur force sont en effet loin d'être évidentes. L'analyse ne nécessite que quelques milligrammes de la substance. Le résultat est disponible en quelques jours. Celui-ci doit alors aider l'utilisateur à décider s'il consomme la substance et en quelle quantité - et contribuer ainsi à une consommation plus sûre.

La majorité des échantillons devaient contenir de la MDMA. Les résultats ont confirmé la présence de MDMA et ont montré des niveaux de pureté très élevés dans les échantillons expérimentaux analysés.

Huit échantillons censés contenir de la cocaïne ont également été analysés. Les résultats de laboratoire ont même montré que deux des échantillons contenaient de la cocaïne pure. En outre, cinq échantillons de kétamine ont été analysés et confirmés.

Selon le rapport sur les drogues, dix échantillons suspects de produits dérivés du cannabis ont également été analysés, dont des herbes, de la résine et de la cire. Parmi ces échantillons se trouvaient également deux échantillons suspects de CBD.

Les résultats des échantillons de cannabis suspects ont révélé une pureté extrêmement élevée - par exemple une teneur en THC de plus de 75% dans les échantillons de cire. Comme l'indique le rapport, la demande croissante de tests de cannabis peut s'expliquer par la présence de cannabinoïdes synthétiques et l'offre croissante de produits de cannabis au CBD au Grand-Duché.

Un échantillon censé être de l'épice a également donné un résultat positif. En effet, cette soi-disant nouvelle substance psychotrope fait partie de celles qui sont associées à des risques.

Pipapo, un interlocuteur

Outre le prélèvement d'échantillons de drogue par l'équipe de Duck, 4Motion gère également le projet Pipapo, une initiative visant à servir d'interlocuteur aux fêtards lors de fêtes et d'événements récréatifs. Par exemple, en cas de questions sur la sexualité, la prévention des drogues, les risques liés à la consommation de stupéfiants en général ou les risques liés à des substances spécifiques. Des bouchons d'oreille, des préservatifs, des alcootests et de l'eau sont également distribués aux visiteurs et aux fêtards.

En raison des restrictions imposées par le Covid, de nouvelles voies ont été empruntées en 2020 pour poursuivre le concept «Party safe» par des interventions de travail de rue et pouvoir rester ainsi en contact avec le public cible.

Suite à une augmentation du budget du ministère de la Santé, les consommateurs de drogues peuvent désormais prendre rendez-vous différents jours de la semaine au site principal de Pipapo, rue Adolphe Fischer, dans la capitale, pour faire tester leurs produits. De plus, les résultats des analyses de laboratoire peuvent être discutés personnellement avec l'un des psychologues formés de l'équipe Pipapo.

L'offre d'entretien est d'ailleurs également valable sans test de dépistage de drogues, un programme personnalisé peut par exemple être mis en place avec les collaborateurs spécialement formés afin d'augmenter le bien-être personnel.

