Près d'un an après les terribles crues de juillet 2021, certains ménages et communes sont toujours en attente de l'aide promise par le gouvernement. Toutefois, des aides d'un montant de 7.162.511€ ont déjà été versées à des particuliers.

Crues de juillet 2021

Des dossiers d'aides encore ouverts pour les inondations

Si elles ont eu lieu il y a bientôt un an, les inondations dévastatrices de juillet 2021 n'ont toujours pas fini de faire parler d'elles. Si récemment, le scandale lié à un scientifique licencié après avoir critiqué le gouvernement pour sa gestion du drame a refait surface, il est aujourd'hui question des indemnisations des différentes parties touchées par les crues.

Les députés Max Hengel, Léon Gloden et Octavie Modert (CSV) ont en effet rappelé, au cours d'une question parlementaire adressée à la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP), que le gouvernement s'était engagé à une aide financière de l'ordre de 100.000.000€ en guise de soutien financier aux victimes des inondations. Toutefois, il apparaît qu'à la mi-mars, seulement 12 millions de cette somme ont été versés. Les députés évoquent également certaines victimes qui n'auraient toujours reçu aucun soutien financier, près d'un an après les faits.

90% des demandes traitées

De son côté, Taina Bofferding a expliqué qu'un total de 664 demandes d'aide financière ont été déposées au ministère de la famille en date du 13 juin dernier. Des demandes à titre privé et qui concerne donc des ménages ayant subi des dégâts dans leur habitation. «Parmi ces 664 demandes, le Ministère de la Famille en a déjà traité 598, soit près de 90%. De plus, des aides d'un montant de 7.162.511€ ont été versées à des particuliers. Il reste encore 66 dossiers ouverts au Ministère de la Famille, car les personnes n'ont pas encore déposé les pièces nécessaires pour compléter le dossier. Par exemple: la réponse de la compagnie d'assurance, le justificatif de revenus ou de résidence, la ventilation des coûts, etc.», a expliqué la ministre.

Une fois ces derniers dossiers complétés, le Ministère de la Famille pourra le transmettre à une commission spéciale d'assistance sociale en cas de catastrophes naturelles. «En ce qui concerne le secteur communal, des dommages s'élevant à 21.186.810,71 € ont été signalés. Au 16 juin 2022, le ministère de l'Intérieur a reçu 32 demandes de municipalités et une d'un syndicat», a poursuivi la ministre de l'Intérieur.

Toujours 24 dossiers ouverts pour les communes

On apprend donc qu'à l'heure actuelle, 7 communes et 1 syndicat ont été indemnisés pour un total de 1.372.987,48 €. «Il reste encore 24 dossiers de communes ouverts, car là aussi les dossiers sont soit incomplets, soit il manque les pièces nécessaires pour analyser si les dommages sont éligibles ou non au remboursement. Le montant des dossiers en suspens s'élèvent à 19.824.062,42 €», note-t-elle.

Le montant des dossiers en suspens pour les communes s'élèvent à 19.824.062,42 € Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur

Il ne s'agit d'ailleurs pas de traîner puisque les communes et les syndicats ont jusqu'au 1er juillet prochain pour soumettre une demande d'aide.

Concernant les entreprises touchées par les inondations, Taina Bofferding informe également qu'il reste des dossiers incomplets. «Les raisons qui peuvent l'expliquer sont notamment une absence d'expertise de l'assureur ou un manque ou une absence de factures. Toutefois, dans ces cas particuliers, des avances sont toujours versées et le solde est liquidé dès que les documents requis sont disponibles.»

