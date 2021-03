Avalisé en 2017 , le projet qui doit débuter mi-2021 et aboutir à la création de nouvelles voies de circulation entre la frontière française et la Croix de Gasperich nécessite des négociations avec des dizaines de personnes privées, indique mardi le ministre de la Mobilité.

Luxembourg 2 min.

Des dizaines de propriétaires à convaincre pour élargir l'A3

Jean-Michel HENNEBERT Avalisé en 2017 , le projet qui doit débuter mi-2021 et aboutir à la création de nouvelles voies de circulation entre la frontière française et la Croix de Gasperich nécessite des négociations avec des dizaines de personnes privées, indique mardi le ministre de la Mobilité.

Autoroute la plus fréquentée du pays, l'A3 doit officiellement débuter sa transformation à la mi-2021. Mais avant d'entamer ce chantier d'ampleur destiné à créer une troisième voie de circulation dédiée au covoiturage aux heures de pointe, la question de l'acquisition des terrains doit encore être tranchée. Dans une réponse parlementaire publiée mardi, François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité, indique que «l'incorporation de 24,58 hectares dans le domaine public» sera nécessaire. Une surface totale étalée le long des douze kilomètres du tracé divisée pour l'heure en «140 parcelles».

Le timing se précise pour les travaux de l'A3 Il faudra bien cinq ans pour mener à bien tous les chantiers prévus sur l'axe menant de la capitale vers la France. Le ministre des Travaux publics, François Bausch, promet un premier coup de pelle à la mi-2021 pour le tronçon Croix de Gasperich-Livange.

Si un peu plus d'un tiers de cette surface (36%) se trouve pour l'heure entre les mains de l'Etat et des communes proches de l'autoroute, la très grande majorité des terrains appartiennent à des personnes privées. «Les emprises à acquérir de particuliers représentent 82 parcelles d'une superficie de 15,64 hectares», précise le ministre qui indique sobrement que «le comité d'acquisition du Fonds des routes a entamé les négociations avec les propriétaires privés» sans préciser le nombre d'accords éventuellement d'ores et déjà signés, le montant global des transactions ou la présence de potentiels conflits.

Interrogé sur les compensations écologiques envisagées pour ce chantier de 356 millions d'euros, le ministre indique que les bilans écologiques pour les cinq phases prévues «ne sont pas encore finalisés», mais que des mesures «de compensation et d'atténuation» sont prévues. «Notamment dans les alentours directs de l'autoroute», ainsi à proximité «du nouveau pont écologique à réaliser à la frontière franco-luxembourgeoise» et «sur des fonds sis sur les territoires des communes de Hesperange et de Roeser».

C'est (enfin) parti pour l'A3 en 2x3 voies L'autoroute la plus empruntée du Luxembourg entamera, dès 2021, son élargissement. L'idée étant de gagner dans les deux sens une voie de circulation supplémentaire, prioritairement dédiée aux transports en commun et covoitureurs.

Pour mémoire, validé en 2017, le projet doit durer cinq ans et vise non seulement à fluidifier le trafic pour les quelque 90.000 véhicules qui empruntaient avant la pandémie cet axe, mais aussi à desservir la plateforme multimodale de Bettembourg-Dudelange. Autrement dit, à faciliter l'accès des poids lourds dans cette partie du pays afin de transporter leurs marchandises par ferroutage à travers l'Europe.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.