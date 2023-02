Des protections hygiéniques gratuites fournies dans les écoles, telle était l’annonce gouvernementale faite en octobre 2021 suite à un débat public. Point de situation.

Luxembourg 2 min.

Suite à la pétition n°1865

Des distributeurs de protections hygiéniques prévus dans tous les lycées

Des protections hygiéniques gratuites fournies dans les écoles, telle était l’annonce gouvernementale faite en octobre 2021 suite à un débat public. Point de situation.

Fin décembre 2022, la députée CSV Nancy Arendt interpelait le ministre Claude Meisch (DP) sur la mise en place de distributeurs de protections menstruelles gratuites dans les écoles. Une mesure annoncée faisant suite au débat suscité par la pétition 1865.

Le Planning Familial exige la TVA à 3% sur les tampons Le Planning Familial interpelle les partis politiques dans une lettre ouverte et exige la fin de la "taxe tampon".

C’est donc par voie de réponse à la question parlementaire de la députée que le ministre de l’Education nationale a fait deux annonces phares autour du sujet.

Ainsi, «les conclusions du débat public du 6 octobre 2021 sur la pétition n° 1865 sont actuellement en phase d'implémentation». L'installation de distributeurs de produits menstruels gratuits dans les lycées suit donc son cours, avec pour le moment «128 distributeurs installés à ce jour».

Lire aussi: Les produits d'hygiène féminine bientôt remboursés?

Le ministre a d’ailleurs souligné que «d'autres distributeurs sont en cours de commande et d'installation, afin d’être disponibles pour les élèves de tous les lycées». En attendant cette effectivité totale, les adolescentes ont la possibilité d’obtenir des protections hygiéniques gratuite auprès du SePas de leur établissement.

«En plus de cela, des dispositifs seront installés dans tous les lycées pour simplifier et favoriser la diffusion. La dotation en 2023 des lycées a été augmentée, afin que chaque lycée puisse acquérir jusqu'à 5 appareils.»

Une campagne pour détabouiser les menstruations

Enfin, une campagne de sensibilisation ciblée sur le thème des menstruations est actuellement en préparation et «se déroulera de mars 2023 jusqu'au 28 mai 2023, Journée Mondiale de l'Hygiène Menstruelle».

Tampons, serviettes et préservatifs gratuits À Luxembourg, des articles d'hygiène sont désormais disponibles gratuitement dans cinq toilettes publiques. Les lieux culturels et sportifs sont également concernés.

Elle sera diffusée «dans toutes les structures éducatives publiques telles que les lycées et les maisons des jeunes». Pour cela, «des affiches sont accrochées et des flyers sont distribués avec des informations sur les menstruations selon le principe "Une question-une réponse« ainsi que des autocollants avec des slogans pour que les jeunes brisent le tabou autour des menstruations».

Chaque flyer comportera un code QR lié à la plateforme de matériel pédagogique www.heydoo.lu, où des informations supplémentaires seront fournies aux enseignants.

«Chaque mois, quatre questions-réponses seront publiées progressivement, via des moyens numériques». Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes et l'UEL se réunissent également pour réfléchir à la meilleure façon de structurer cette campagne de sensibilisation.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.