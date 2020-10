Des demandeurs d'emploi formés au numérique

En proposant une formation spécifique baptisée «FutureSkills», l'Adem et le ministère de l'Emploi ambitionnent de mettre en corrélation le profil des chômeurs avec l'évolution digitale des métiers. Particularité: ce stage s'effectuera exclusivement dans le secteur public.

«Mieux faire correspondre les profils disponibles avec ceux recherchés sur le marché de l'emploi». Le leitmotiv d'Isabelle Schlesser, directrice de l'Adem trouve ce mardi une nouvelle application concrète. Dans un monde du travail en pleine mutation accentuée par la crise du covid, l'initiative «FutureSkills» s'adresse à «des demandeurs d'emploi indemnisés avec un niveau d'études équivalant au moins à une classe de deuxième de l'enseignement secondaire, maîtrisant le français et disposant de bases en luxembourgeois.»

Face à l'accélération de l'automatisation et de la transformation numérique des métiers, l'Adem en collaboration avec le ministère de l'Emploi et du Travail fait preuve de proactivité. Une initiative d'autant plus essentielle dans un contexte de «grande imprévisibilité» de l'évolution du travail et des «besoins en recrutement» de métiers spécifiques. Surtout, ajoute la directrice, que la recherche d'emploi s'avère aujourd'hui «plus difficile et longue».

Le projet se présente comme «un nouveau parcours» pour demandeurs d'emploi, articulé autour d'«une formation de trois mois à raison de 30 heures/semaine, couplée à un stage de six mois dans le secteur public», explique Inès Baer, coordinatrice du projet. L'ambition est d'atteindre une participation annuelle de «300 à 500 candidats».

Le volet formation est basé sur le développement des compétences transversales. Il se décompose en quatre axes distincts: les «soft skills» (4-5 semaines), les «digital skills» (2 semaines), les «management skills» (2 semaines) et enfin les «digital skills à la carte» (3-4 semaines).

Comprenez un apprentissage de la communication, des capacités d'adaptation, de la créativité, du travail en équipe, à côté du monde digital, des nouvelles technologies, des industries 4.0, de la cybersécurité, ainsi que la gestion de projets, de risques et du changement. Enfin, les «digital skills à la carte» offrent le choix entre une formation en bureautique avancée ou l'apprentissage des fondamentaux du data et du coding. Une formation qui se déroulera tant en présence physique qu'en «e-learning».

Réalisée en partenariat avec la House of Training de la Chambre de commerce ainsi que le Luxembourg Life Long Learning Center de la Chambre des salariés, cette formation débouchera sur un stage de six mois. Particularité: la mise en pratique des compétences acquises s'effectuera exclusivement au sein du secteur public, qu'il s'agisse de l'État, d'une administration communale, d'un établissement public, ...

Le dispositif mis en œuvre permettra aux participants de «toucher une prime complémentaire à l'indemnité de chômage» tout en se familiarisant avec les activités administratives, explique Dan Kersch (LSAP). Le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire qui en profite pour «lancer un appel à tout le secteur public» afin de pouvoir «dégager rapidement 300 places pour ces stagiaires» en lien avec l'initiative «FutureSkills». Si aucune information n'a filtré concernant le coût ni la durée de l'initiative, Dan Kersch rappelle qu'un tel «investissement dans l'acquisition des compétences de demain constitue une des composantes du plan de maintien dans l'emploi».

