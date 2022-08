Le commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire invitent la population à la prudence.

Rappel de produit

Des crêpes possiblement contaminées à la Listeria

Le commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire invitent la population à la prudence.

Les crêpes au lait vendues par paquet de dix de la société Cérélia Belgium sont concernées par un rappel de produit. En cause: la présence possible de Listeria monocytogènes. Le produit concerné pèse 600g et présente le code-barre 27065174. Les dates de durabilité minimale des produits concernés sont le 27/08/22, le 30/08/22, le 31/08/22 et la 01/09/22.

Ce produit a été vendu au Luxembourg par Aldi. Toutefois, une vente par d'autres exploitants n'est pas exclue.

47 rappels de produits depuis le début de l'année au Luxembourg Suite aux récents scandales sanitaires, nous avons donné la parole au commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire qui fait part d'une situation «exceptionnelle».

La Listeria peut causer de la fièvre, des maux de tête et une gastroentérite. Des personnes vulnérables telles que les personnes immunodéprimées et âgées et les jeunes enfants peuvent présenter des symptômes neurologiques dus à une méningite. Les femmes enceintes doivent également être particulièrement attentives à ces symptômes.

Les gastroentérites peuvent apparaître entre quelques heures et 3 jours après consommation, alors que les symptômes neurologiques ne peuvent apparaître qu'après 3 mois. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.