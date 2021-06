Le ministre de l'Education nationale a indiqué mardi que l'Institut national des langues travaille actuellement à la conception d'une formation e-learning, accessible à tous. Jusque là, seules les personnes souhaitant acquérir la nationalité luxembourgeoise pouvaient apprendre gratuitement.

Des cours de luxembourgeois gratuits et à distance

Face à l'engouement croissant pour le luxembourgeois, le ministère de l'Education a décidé de rendre son apprentissage accessible à tous. Claude Meisch (DP) a en effet annoncé mardi vouloir offrir la possibilité aux «Luxembourgeois d'ascendance luxembourgeoise» d'apprendre gratuitement leur langue maternelle.

Les cours de luxembourgeois ne connaissent pas la crise L'apprentissage de la langue officielle continue d'attirer les foules, pandémie ou non. Cette demande en hausse constante, conjuguée aux restrictions sanitaires liées au covid-19, pousse l'institut national des langues à se réinventer.

Ainsi, l'Institut national des langues (INL) serait en train de développer un outil informatique permettant «aux personnes du monde entier» d'apprendre «gratuitement» le luxembourgeois, a indiqué le ministre dans sa réponse parlementaire. Si le contenu didactique de cette offre en e-learning dépend de l'INL, un appel d'offre pour son volet technique «est en cours de finalisation». L'objectif du dispositif est triple. Il permettrait aux Luxembourgeois d'accéder à des cours gratuits, le remboursement de l'apprentissage étant uniquement réservé à ceux voulant acquérir la nationalité du Grand-Duché.

D'autre part, le e-learning aiderait à compléter l'offre de formation de l'INL, et à soulager des classes surchargées. Avec 17.000 inscrits pour l'année 2019-2020, dont 36% des nouveaux apprenants sont débutants, le luxembourgeois séduit de plus en plus. Au point que la directrice de l'organisme, Maisy Gorza, s'est vue obliger de proposer un blended learning, mélange de cours en présentiel et à distance.

Mais la formule actuellement développée par l'INL devrait également participer au rayonnement de la langue nationale à l'étranger, puisqu'il se destine à «des personnes du monde entier», à en croire Claude Meisch. Les ambassades du Grand-Duché proposent déjà des «séminaires», sorte de «cours intensifs d'une semaine». Lesquels devraient d'ailleurs reprendre «dès que la situation sanitaire le permettra», a assuré le ministre.

