C'est par voie de réponse à une question parlementaire de la députée Martine Hansen que le ministre François Bausch est revenu sur des déconvenues en matière de formation des chauffeurs de bus pour les personnes à besoins spécifiques.

Luxembourg 3 min.

Mobilité

Des couacs admis sur la formation des chauffeurs Adapto

Megane KAMBALA C'est par voie de réponse à une question parlementaire de la députée Martine Hansen que le ministre François Bausch est revenu sur des déconvenues en matière de formation des chauffeurs de bus pour les personnes à besoins spécifiques.

Le 16 septembre dernier, la chef de fraction du CSV, Martine Hansen, interpellait le ministre de la Mobilité François Bausch (déi Gréng) quant aux nombreux problèmes rencontrés par des personnes à besoins spécifiques avec Adapto. Pour ceux qui s'appuient en effet sur l'offre spécifique de transport à la demande pour les personnes handicapées dans leur vie de tous les jours, il y aurait «toujours des incompréhensions, des difficultés et des incidents».

«Aucune considération pour les besoins réels des personnes» Récemment interpellé sur les couacs provoqués par le changement de logiciel de planification des courses pour Mobibus, François Bausch s’est voulu rassurant. Mais d’après les usagers, la réalité du terrain est tout autre.

En cause notamment, la formation des chauffeurs, sur laquelle la députée interroge le ministre, puisqu’il aurait été porté à sa connaissance qu’un de ces chauffeurs aurait «été envoyé seul le premier jour de son travail - avec pour conséquence qu'il n'a pas attendu avec son véhicule à l'endroit convenu pour son client et que l'intéressé en a donc déduit que son transport Adapto ne viendrait pas. De plus, il existe également des cas où le téléphone portable de l'entreprise, par lequel le chauffeur Adapto peut être contacté, ne fonctionne pas».

La crise sanitaire en partie en cause

Dans sa réponse du 26 octobre, le ministre explique qu'au plus fort de la pandémie de covid-19 en 2020 et 2021, «de nombreuses formations n'ont pu être réalisées pour des raisons sanitaires, ni dans ce domaine ni dans d'autres domaines que le Centre de Formation pour Conducteurs (CFC) assure. Lorsque les activités ont pu reprendre, il y a eu un manque de ressources pour suivre toutes les formations demandées. Il est donc arrivé que tous les nouveaux conducteurs ne puissent pas être formés immédiatement.» Ainsi, les conducteurs étaient donc formés directement par la compagnie pour laquelle ils travaillaient.

L'éternel exode des chauffeurs de bus De part et d'autre des frontières, les chauffeurs de bus semblent être une denrée rare. Alors que la Moselle connaît déjà une situation critique, le Luxembourg craint d'être plongé dans une pénurie aggravée de conducteurs.

Par ailleurs, François Bausch a également tenu à rappeler «qu'il y a une fluctuation extrêmement importante du personnel de conduite et que nous sommes à la limite de trouver des chauffeurs, que ce soit dans les transports en commun ou spécifiques». Un turn-over que déplorent d'ailleurs de nombreux parents, comme l'avait déjà signalé à Virgule Martine Kirsch, présidente de l'association Zefi militant pour l'inclusion.

La localisation des bus serait sous contrôle

Concernant les problèmes de communication et de localisation des bus Adopto, le ministre de la Mobilité temporise, rappelant que la disponibilité des chauffeurs pour répondre aux sollicitations est «limitée s'il est occupé avec un client qui a besoin d'aide pour entrer ou sortir ou si par exemple la rampe doit être relevée ou abaissée ou un fauteuil roulant doit être fixé à un client, ou un client aveugle doit être escorté à l'extérieur sur le trottoir».

Il s'est également voulu rassurant, avançant que «l'opérateur de bus ainsi que l'administration des transports publics peuvent surveiller à distance au moyen du logiciel Adapto et s'assurer que le support technique est actif, à quel point le niveau de la batterie est haut ou bas et où se trouve un bus au moment où il roule».



Des arguments qui ne convaincront pas forcément les personnes à besoins spécifiques, ni leurs parents, puisque de nombreuses plaintes ont eu lieu lors du mois de septembre; notamment en raison du changement de plateforme pour l'application Mobibus, devenant identique à celle d'Adapto déjà en place depuis quelques mois, et qui n'apporte pas vraiment satisfaction aux utilisateurs. Au sommaire des doléances sur le sujet: impossibilité de contacter le chauffeur pour localiser son enfant, de changer de trajet une fois en route, des tranches horaires d'arrivée au lieu de destination rarement respectées...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.