Luxembourg

Sécurité routière

Des contrôles gratuits à destination des automobilistes

Anne-Sophie DE NANTEUIL Dans le cadre de la traditionnelle campagne hivernale de la Sécurité routière, les mécaniciens de l'ACL proposent de contrôler gratuitement les pneus, éclairage et batterie des véhicules des usagers de la route.

En 2021, plus de deux accidents graves ou mortels sur cinq ont eu lieu en automne. En cause notamment, les chaussées mouillées, glissantes ou encore le manque de visibilité. Pour limiter le risque d'incidents sur les routes du Grand-Duché, la Sécurité routière lance donc sa traditionnelle campagne «Eclairage et pneus» à laquelle participe, cette année encore, l'Automobile Club Luxembourg (ACL).

Quels risques en cas de non- conformité ? Pneus été en conditions hivernales (givre, verglas, neige...) : 74€ d'amende .

. Pneus trop usés : 145 euros et retrait de deux points .

. Plaque d'immatriculation pas ou mal éclairée : 49 euros d'amende.



Du 17 octobre au 18 novembre, l'association propose ainsi aux automobilistes de faire contrôler gratuitement leur véhicule. Plus concrètement, les techniciens vérifieront l'état des éclairages, pneumatiques et de la batterie.

Pour ce faire, l'ACL mise cette année sur la proximité. Avec «une présence renforcée» sur tout le territoire, précise dans un communiqué Vania Henri, porte-parole de l'asbl basée à Bertrange. Objectif : faciliter l'accessibilité des stands à tous les automobilistes.

Plus d'excuse donc pour ne pas y faire un arrêt. Plus concrètement, une quinzaine de stands seront accessibles, sans rendez-vous et à travers tout le pays, de 10h30 à 18h. Parmi eux, des lieux stratégiques, tels que le centre commercial de la Belle Etoile à Bertrange, le parking du Parc Merveilleux à Bettembourg ou encore celui du stade Prince Henri à Walferdange.

Matière, profil, usure des pneus, mais également état de la batterie et des ampoules... Si tout est conforme au Code de la route, le propriétaire du véhicule se verra remettre un certificat de contrôle.

Pour rappel, 5.473 véhicules sont passés entre les mains des mécaniciens de l'ACL l'an passé. Seulement 3,53% des feux se sont révélés défectueux et 1,59% des pneus étaient non réglementaires. En revanche, les batteries constituaient un maillon faible. Selon les données de l'association, 18,43% d'entre elles devaient être changées rapidement et près de 22% avaient besoin d'être rechargées.



