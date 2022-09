A partir du 15 septembre, la police grand-ducale se fera plus présente aux alentours des établissements scolaires et se tiendra à la disposition des enseignants et des parents.

Sécurité routière

Des contrôles de police pour la rentrée scolaire

Cette rentrée scolaire 2022, la police grand-ducal compte la mettre à profit pour redoubler d’efforts en matière de sécurité routière, avec la sureté des enfants sur le chemin de l’école dans le viseur.

Ainsi, les dépassements de vitesse aux abords des établissements scolaires et sur leurs chemins afférents, sans oublier les problèmes en matière de stationnement, seront particulièrement scrutés.

Les agents déployés prêteront également attention à des infractions comme le non-port de la ceinture et de façon général à toutes manœuvres dangereuses.

A ce titre, la Police effectuera des contrôles répressifs et préventifs dans toutes les localités et aux abords des écoles.

Dans le même ordre d’idée, la distribution générale de chasubles de sécurité aux élèves de l'enseignement fondamental sera réitérée.

Ces gilets de sécurité seront offert aux élèves en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Au total, plus de 8.000 gilets de sécurité seront donc distribués dans les semaines suivant la rentrée scolaire.

