Dégâts causés par les inondations à Born

Des conteneurs pour remplacer les maisons relais humides

Les inondations ont mis à mal la maison relais de Born. La commune fait désormais l'acquisition de conteneurs à titre provisoire.

(MKa avec Volker BINGENHEIMER) - La maison relais du campus scolaire de Born donne actuellement une triste image. Le bâtiment, qui abrite également la salle de sport, des locaux associatifs et une crèche privée, a été fortement touché par les inondations en juillet dernier. Le sol est encore en béton brut et l'humidité n'a toujours pas disparu des mois après la catastrophe.

Ce bâtiment économe en énergie, qui n'a été inauguré qu'en 2014, est l'un des grands soucis de la commune de Rosport-Mompach, car les inondations de la Sûre y ont causé des millions de dégâts.

Le bourgmestre Romain Osweiler fait les comptes: une rénovation du bâtiment existant coûterait douze millions d'euros. Si la commune le faisait en plus protéger contre les futures inondations - par exemple avec un plancher surélevé - cela coûterait 17 millions. Une démolition et une reconstruction complète ne coûteraient pas beaucoup plus, soit 20 millions d'euros.

Entrée de la maison relais: il faudra encore des années avant que le bâtiment endommagé ne soit rénové ou reconstruit. Photo: Volker Bingenheimer

Répartis dans de nombreux locaux

Le conseil communal n'a pas encore pris de décision quant au devenir de la maison relais. Il s'agit tout d'abord d'une solution provisoire. Actuellement, les enfants de l'école primaire de Born sont en effet amenés en bus au campus scolaire de Rosport après la fin des cours et y sont pris en charge. «Ce n'est pas une situation durable, les enfants sont en effet répartis dans des salles qui ont en fait une autre fonction, par exemple la buvette du gymnase ou la salle de karaté», explique le bourgmestre Osweiler.

Le conseil communal a donc décidé d'acheter une maison relais à partir de conteneurs et de l'installer sur le campus de Rosport. Le vaste terrain du complexe scolaire et sportif «Am Bongert» offre suffisamment de place pour cela. Les coûts s'élèvent à 3,1 millions d'euros, mais le conseil échevinal a déjà négocié le prix à la baisse. La commune a obtenu une subvention de 50% de la part du ministère de l'Éducation nationale, et elle souhaite demander une subvention supplémentaire au ministère de l'Intérieur. Après tout, l'acquisition est la conséquence d'une catastrophe, a déclaré Romain Osweiler: «Sans les inondations, nous n'aurions jamais eu besoin d'une construction de conteneurs».

Vue de la salle de sport avec le sol en béton brut. Photo: Volker Bingenheimer

Huit minutes en bus

Les enfants de l'école primaire de Born seront accueillis dans les conteneurs pendant au moins quatre ans, jusqu'à ce que la maison relais puisse à nouveau être utilisée. «Notre objectif ferme est de créer à nouveau un bâtiment adapté à Born, soit par une rénovation, soit par une nouvelle construction», a déclaré le bourgmestre Osweiler au Luxemburger Wort.

Pour les enfants, l'accueil actuel implique qu'ils doivent se rendre en bus de Born à Rosport et revenir à Born à la fin de l'après-midi. «Mais cela ne pose pas de problème. Le trajet dure huit minutes et cela ne dérange pas les enfants», a déclaré l'échevin Patrick Hierthes.

Le bourgmestre Osweiler espère que les conteneurs pourront être livrés et montés d'ici début 2023. Les pénuries de matériaux et les hausses de prix de l'acier ont entraîné des retards dans toute l'Europe, a-t-il ajouté. «La vague de réfugiés en provenance d'Ukraine a également fait augmenter la demande de conteneurs. Comme nous commandons en avance, j'espère que la date de livraison pourra être respectée».

