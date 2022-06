Réussir à diminuer la consommation énergétique est aussi bien un enjeu financier qu'environnemental. Pour les particuliers, il y a plein de petits gestes du quotidien qui permettent de réduire sa consommation et sa facture.

Des conseils pour réduire sa consommation et sa facture

Pascal MITTELBERGER

Entamée depuis quelques années, la transition énergétique est accélérée par les conséquences de la guerre en Ukraine. Les tarifs du gaz, de l'électricité, des carburants flambent, tandis que les perspectives hivernales n'incitent guère à l'optimisme, le spectre de la pénurie étant régulièrement agité.

«Chacun peut économiser environ 10%, cela doit être possible partout», déclarait le ministre de l'Energie, Paul Turmes, en début de semaine. Pour les particuliers, avant même d'évoquer des travaux de rénovation que tout le monde ne peut pas se permettre, il existe des gestes et comportements simples, souvent de bon sens, à mettre en pratique pour économiser de l'argent et des kilowatts. A cet effet, Klima-Agence est là pour distiller des conseils, gratuits.

D'ailleurs, les Luxembourgeois ne s'y trompent pas. Ils sont de plus en plus nombreux à solliciter la structure. «D'habitude, à cette période de l'année, c'est plutôt calme. Mais cette année, c'est tout le contraire nous avons beaucoup de demandes, surtout des questions sur les panneaux photovoltaïques, sur le changement de chaudière pour aller vers les énergies renouvelables, mais aussi sur ce que l'on peut faire pour économiser de l'énergie», indique Sarah Juchems, responsable du département Conseil à Klima-Agence. «On constate une augmentation de 25% à 30% des demandes sur les cinq premiers mois de 2022 par rapport à la même période en 2021», complète Fenn Faber, directeur.

Tous les deux passent en revue quelques bons gestes à appliquer au quotidien, des conseils à retrouver en détails sur le site internet de Klima-Agence.

Pour réduire sa facture de chauffage

20°C dans le salon, 17/18°C dans la chambre à coucher, 22/23°C dans la salle de bain: voilà les températures optimales dans un logement. Evidemment, cette question est sensible car le ressenti de chacun est différent. «Diminuer la température d'un degré, et mettre par exemple un pull, permet de réduire de 6% les besoins en énergie», souligne néanmoins Sarah Juchems. Une réduction des besoins, mais aussi de la facture, «et cela peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas le budget pour mener de gros travaux de rénovation».

La climatisation, «une solution très énergivore» Bien réguler son chauffage sera utile à l'automne, quand les températures seront plus fraîches. Mais en cette période estivale, avec les fortes chaleurs et le premier épisode de canicule que le Luxembourg a connus, se pose la question de la climatisation pour rafraîchir un logement. «Installer ou non une climatisation est un choix personnel. Mais il y a d'autres moyens que nous préconisons pour garder une température agréable dans la maison», souligne Fenn Faber. Par exemple, aérer son logement le matin ou le soir et garder les volets fermés en journée. Ou encore, si l'on peut investir un peu d'argent, isoler sa toiture ou installer des volets intelligents si l'on a de grandes baies vitrées.

Autre geste simple, mis en lumière avec l'épidémie de Covid mais utile bien avant cela: bien aérer un logement en ouvrant les fenêtres en grand pendant quelques minutes, plutôt que des fenêtres en position oscillo-battante sur une durée prolongée. L'air se renouvelle beaucoup plus facilement et l'humidité est mieux évacuée dans le premier cas et la perte énergétique est moindre.

«En oscillo-battant, on a un refroidissement autour de la fenêtre mais pas un échange d'air. Idéalement, il faut ouvrir deux fenêtres pour créer un courant d'air quelques minutes. On peut aussi acheter un hygromètre, un appareil qui coûte une dizaine d'euros et qui permet de mesurer la température et l'humidité. En hiver, il faut que ce taux d'humidité reste en dessous de 60% dans le logement. Au-delà, il y a un risque de moisissures», explique Sarah Juchems.

Pour réduire sa facture d'électricité

Le premier conseil n'est pas d'agir sur les appareils mais sur son contrat de fourniture. «Au Luxembourg, on constate que la volonté de comparer les tarifs et de changer de fournisseur n'est pas aussi développée que dans d'autres pays», admet Fenn Faber. Pourtant, il est utile d'effectuer cette démarche, régulièrement. C'est vrai, déchiffrer un contrat ou une facture d'électricité s'avère fastidieux. Mais des simulateurs et comparateurs de prix existent, tel celui mis en place par l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR): Calculix.

Concernant les appareils électriques, si retirer son chargeur de portable de la prise une fois son smartphone plein est évidemment utile, Klima-Agence conseille de se focaliser tout d'abord sur les équipements qui fonctionnent 24h/24: congélateur, réfrigérateur... «Souvent, ils sont mal entretenus, la température n'est pas la bonne», indique Sarah Juchems. Ainsi, il faut dégivrer régulièrement son congélateur ou penser à dépoussiérer la grille à l'arrière du réfrigérateur, qui ne doit pas être collée au mur (5 cm d'écart).

Pour réduire sa consommation de carburants

L'idéal est bien sûr de pouvoir utiliser les transports en commun ou des moyens doux (vélo), partiellement ou totalement, pour se déplacer. Mais certains ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture. Klima-Agence pousse pour aller vers les véhicules électriques.

Mais pour ceux qui y sont réfractaires, ou qui ne peuvent pas se le permettre, il existe des petites astuces pour consommer moins d'essence ou de diesel. Par exemple vérifier ses pneus régulièrement pour s'assurer qu'ils sont à la bonne pression, car des pneus sous-gonflés sont synonymes de surconsommation. On peut aussi rouler en sous-régime, anticiper le freinage ou encore réduire sa vitesse de 10 à 20 km/h sur les grands axes si l'on veut passer moins souvent à la pompe. Des stages d'éco-conduite, pour les particuliers comme les professionnels, sont organisés par différentes structures afin de faire évoluer sa pratique au volant.

