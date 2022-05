En mai 2021, il ne restait plus qu'une ruine à Berdorf au lieu d'une ferme classée monument historique. L'entrepreneur et la propriétaire ont été condamnés.

Protection des monuments historiques

Des condamnations après la démolition d’une ferme classée

En mai 2021, il ne restait plus qu'une ruine à Berdorf au lieu d'une ferme classée monument historique. L'entrepreneur et la propriétaire ont été condamnés.

Dans les faits, la ferme située dans une zone verte de Berdorf devait simplement être rénovée. Comme le bâtiment était classé monument historique, le permis stipulait précisément que l’ancienne structure devait être conservée. Cela concernait par exemple les murs extérieurs et le plafond entre le rez-de-chaussée et le premier étage.

Une semaine après le début des travaux, au printemps 2021, il ne restait plus que la façade avant et une partie des murs latéraux. L'entrepreneur responsable a été condamné en première instance par le tribunal d'arrondissement de Diekirch à une amende de 2.000 euros pour avoir enfreint les dispositions indiquées dans le permis - et donc la loi sur la protection des monuments.

Le tribunal a également retenu un comportement fautif de la propriétaire qui avait commandé les travaux, mais s'est prononcé en faveur d'une suspension du jugement (suspension du prononcé). L'ingénieur en structure coaccusé a entre-temps été acquitté.

Les accusés parlent d'un accident

Pendant le procès, les accusés avaient rejeté toutes les accusations. Selon l'entrepreneur, le mur arrière, complètement détrempé, s'était tout simplement effondré lorsqu'on avait voulu enlever une partie du toit. Cet effondrement aurait ensuite provoqué des fissures dans les murs porteurs. Ceux-ci ont alors été démolis.

Le fait qu'une pelleteuse à chenilles ait été utilisée sur le chantier a toutefois joué en défaveur de l'entrepreneur. Un représentant de l'autorité de protection des monuments avait déclaré au tribunal que le chantier aurait plutôt nécessité du travail manuel. De son côté, le représentant du ministère public avait retenu une violation claire de la loi. Il avait demandé des «amendes dissuasives» de 15.000 euros chacune contre la propriétaire et l'entrepreneur. Avec leur jugement, les juges sont restés bien en deçà de cette exigence.

Toutes les parties ont 40 jours pour faire appel du jugement de première instance.

