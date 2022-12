Neuf nouvelles pétitions ont été acceptées : des transports publics payants aux places de parking pour les femmes enceintes en passant par des allocations parentales lorsque les enfants sont gardés à domicile.

Des compensations sont à nouveau demandées pour les parents

Simone MOLITOR Neuf nouvelles pétitions ont été acceptées : des transports publics payants aux places de parking pour les femmes enceintes en passant par des allocations parentales lorsque les enfants sont gardés à domicile.

La commission parlementaire compétente a donné son feu vert mercredi à neuf nouvelles pétitions. Elles seront ouvertes à la signature dans les prochains jours.



La pétition portant le numéro 2512 a donné lieu à une discussion un peu plus longue, selon la présidente de la commission des pétitions Nancy Arendt (CSV). Il s'agit de demander le versement d'une allocation parentale lorsque les structures institutionnelles ne sont pas utilisées et que l'enfant est gardé à domicile. «Une pétition similaire, déposée il y a plus d'un an, avait déjà fait l'objet d'un débat public il y a quelques mois. En règle générale, la même thématique ne doit pas être abordée en l'espace d'un an. Mais comme une année s'est écoulée entre le dépôt des deux pétitions, le pétitionnaire est dans son droit. Il s'y tient», explique la présidente de la commission. Pour le pétitionnaire, il s'agit de laisser le choix aux parents et de prévoir une compensation s'ils décident de ne pas recourir à la garde gratuite des enfants.

Priorité au bus et indemnisation en cas de retard

Deux pétitions similaires dans leur thématique concernent le transport par bus: la pétition n°2526 demande que le bus ait la même priorité absolue lors de la construction de nouvelles routes, l'autre (n°2533) que les voies d'urgence sur les autoroutes puissent être utilisées par les bus aux heures de pointe.

A propos des transports publics: l'initiateur de la pétition n°2528 souhaite qu'ils redeviennent payants, mais que les usagers soient indemnisés en cas de retard. La pétition n°2532 demande l'arrêt des travaux sur la ligne de tramway entre Kirchberg et Findel, car elle détruit la nature.

Un autre pétitionnaire (n°2530) plaide pour une modification du droit successoral. Il défend le libre choix de la personne dont on veut hériter, par exemple lorsqu'on n'a pas de bonnes relations avec ses enfants. «Selon notre législation actuelle, il n'est pas possible de déshériter les enfants et de tout léguer à une amie en cas de décès, par exemple. Les enfants doivent recevoir une part réservataire, ce qui est actuellement incontournable», explique Nancy Arendt pour expliquer le contexte.

Un autre pétitionnaire veut obtenir la suppression de la taxe pour les toilettes publiques (n°2536). Selon lui, il s'agit d'un besoin humain fondamental et l'utilisation des toilettes doit donc être gratuite.



Une autre personne (pétition n°2537) s'engage en faveur de places de stationnement pour les femmes enceintes ou les familles avec enfants. De telles places, généralement plus larges, devraient être disponibles sur chaque parking.

La pétition n°2495 concerne la garde alternée après un divorce. Dans ce cas, l'un des parents est à nouveau considéré comme célibataire, bien qu'ils se relaient tous deux pour la garde. Cette situation devrait changer.

