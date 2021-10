Bien que facultative, l'entrée en vigueur au 1er novembre du dispositif de contrôle du schéma sanitaire des personnels s'appliquera aux entreprises et à toutes les administrations. Un défi pour ces collectivités qui devront toujours assurer leur mission de service public.

Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Les communes confrontées au dilemme CovidCheck

Jean-Michel HENNEBERT Bien que facultative, l'entrée en vigueur au 1er novembre du dispositif de contrôle du schéma sanitaire des personnels s'appliquera aux entreprises et à toutes les administrations. Un défi pour ces collectivités qui devront toujours assurer leur mission de service public.

Après le vote de la nouvelle version de la loi covid, l'heure est au pragmatisme du côté des communes. Si la réunion organisée lundi entre Taina Bofferding (LSAP), ministre de l'Intérieur, et représentants du Syvicol n'avait pas permis de déterminer combien d'administrations communales appliqueront bel et bien le régime CovidCheck, elle aura permis de poser un principe.

La nouvelle loi covid officiellement adoptée La 22e version du texte régissant la politique sanitaire du Grand-Duché a été votée ce lundi avec les seules voix de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng. L'extension du régime Covidcheck entrera bien en vigueur le 1er novembre prochain.

Les communes qui feront le choix de limiter l'accès à tout ou partie de leurs bâtiments aux seules personnes vaccinées devront garantir que l'accès aux guichets «restera garanti en toutes circonstances», assure le ministère de l'Intérieur. Une obligation vue comme «un défi» par Emile Eicher (CSV), président du Syvicol, qui s'interroge sur les solutions concrètes à mettre en place «particulièrement pour les personnels qui travaillent en front office et peuvent se retrouver au contact avec des personnes non vaccinées».

Si le ministère de la rue Beaumont assure qu'«une circulaire a été envoyée lundi en début de soirée» aux responsables communaux pour «les informer des différents aspects de ce nouveau régime», aucune consigne précise n'est donnée. Raison pour laquelle le président du Syvicol estime que «différentes solutions devraient voir le jour dans les deux prochaines semaines». Parmi les pistes envisagées figure l'option retenue par la Ville de Luxembourg qui envisage de mettre à disposition des tests antigéniques rapides certifiés au prix de cinq euros pièce.

Des syndicats bien décidés à poursuivre leur combat Bien que la Chambre ait validé lundi le durcissement des mesures sanitaires, CGFP, OGBL et LCGB n'entendent pas baisser les bras et annoncent d'ores et déjà utiliser les prochains jours pour tenter «d'éviter le worst case scenario qui se profile à l'heure actuelle».

Des tests mis à disposition non seulement des personnes non vaccinées parmi ses 4.300 agents, mais aussi du grand public, selon plusieurs sources proches du dossier. Une mesure qui doit encore être validée ce mardi par le collège échevinal et dont le coût pour le budget de la municipalité n'a pas été communiqué. A noter que ce dispositif pourrait avoir les faveurs des syndicats, demandeurs d'un allégement du poids financier imposé par le gouvernement aux personnes non vaccinées. Selon nos informations, les responsables de la Ville doivent annoncer cette mesure lors d'un échange prévu mercredi matin avec la presse.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.