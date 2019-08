La Grande-Duchesse a participé cette semaine à l'Université d'été du Medef à Longchamp pour sensibiliser les entrepreneurs français à l'importance de mener des actions concrètes pour mettre fin aux inégalités dont les femmes sont victimes.

«Des colibris face à une forêt en feu»

L'épouse du grand-duc Henri continue de se battre contre les violences faites aux filles et aux femmes. La grande-duchesse Maria Teresa qui avait réussi le tour de force de réunir fin mars à Luxembourg des survivantes de viol de guerre, le prix Nobel de la paix 2018, et qui avait été critiquée par le député Fernand Kartheiser (ADR) pour avoir pris part à l'Orange Week, a été l'invitée, jeudi, de «La Rencontre des Entrepreneurs de France» à l'Hippodrome de Longchamp.

La Grande-Duchesse ne fait pas de politique Fernand Kartheiser (ADR) n'avait vraiment pas aimé voir l'épouse du grand-duc Henri prendre part à l'«Orange Week», mouvement contre les violences faites aux femmes. Le ministre d'Etat Xavier Bettel vient de rappeler le rôle exact de la «première dame» de la Cour, loin de toute «politisation» de ses fonctions.

Cette Université d'été du Medef rebaptisée avait pour thème cette année «No(s) Futur(s), climat, inégalités, conflits... Quel capitalisme demain ? » et a rassemblé plus de 7.000 entrepreneurs ces 28 et 29 août. Sur la scène, la Grande-Duchesse a tenu un discours abordant ses propres convictions et les actions concrètes à mener pour mettre fin aux inégalités dont les femmes sont victimes:

«La place des femmes dans les sociétés détermine en partie notre avenir commun. L'égalité en droit et en fait, l'éducation des jeunes filles, l'indépendance économique, mais aussi la lutte contre les violences faites aux femmes sont des sujets majeurs», a lancé Maria Teresa aux entrepreneurs.

Le corps des femmes «n'est pas un champ de bataille» Avec le forum «Stand Speak Rise Up!», la Grande-Duchesse réussit le tour de force de réunir durant deux jours à Luxembourg des survivantes de viol de guerre et ceux qui les soutiennent, dont les prix Nobel de la paix 2018.

Elle a insisté sur le fait qu'«accepter toute forme de violence faite aux femmes, c'est saper le ciment de nos sociétés et son avenir». Les entrepreneurs présents ont pu écouter ses conseils afin d'agir, car «il est urgent d'agir concrètement, chacun à son niveau et que nous devons tous être des colibris face à une forêt en feu», et de nombreux patrons ont promis plus de vigilance et une meilleure prise de conscience au sein de leur entreprise.