Pour la première fois, un projet du Grand-Duché a décollé ce samedi vers la station spatiale internationale. Il vise à faciliter la vie des personnes atteintes des maladies de Parkinson et d'Alzheimer.

Projet «Brains»

Des chercheurs luxembourgeois envoient des cerveaux dans l'espace

Sebastian WEISBRODT Pour la première fois, un projet du Grand-Duché a décollé ce samedi vers la station spatiale internationale. Il vise à faciliter la vie des personnes atteintes des maladies de Parkinson et d'Alzheimer.

Nombreux sont ceux qui affirment que la station spatiale internationale (ISS) n'est pas soumise à la gravité. Et de souligner que de nombreuses photos montrent les astronautes ou leur matériel flottant en apesanteur dans la station.

La situation est toutefois un peu plus compliquée : en effet, la masse de la Terre continue d'attirer tout ce qui se trouve sur l'ISS, même à 400 kilomètres de distance, avec 88% de la force que nous ressentons ici à la surface de la Terre. En même temps, la station spatiale est en chute libre permanente. Elle passe à 7.600 mètres par seconde devant la Terre, qui se défile sous la course folle de l'engin. L'équipage se trouve ainsi en quasi-apesanteur, ce que l'on appelle la microgravité.

C'est précisément cette situation particulière qu'exploite une équipe de l'Université du Luxembourg - deux chercheurs du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) et trois du Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT). Depuis le Kennedy Space Center en Floride (USA), ils envoient dans l'espace des modèles cellulaires 3D reproduisant une partie du mésencéphale humain, en collaboration avec les spécialistes de l'espace de la NASA et de SpaceX. Une nouveauté : il s'agit du premier projet de recherche luxembourgeois à faire son entrée sur l'ISS.

Croissance dans l'espace pour de meilleures analyses

Les modèles sont également appelés organoïdes. On peut se les représenter comme une sphère de deux millimètres de diamètre. «Nous supposons que la microgravité a un effet sur leur croissance, mais les conditions physiques qui règnent sur Terre limitent cet effet», explique Elisa Zuccoli, doctorante en neurobiologie et responsable de l'équipe.



Un organoïde du mésencéphale observé au microscope. Photo: Université de Luxembourg

Grâce au projet «Brains» (Biological Research using Artificial Intelligence for Neuroscience in Space), elle et ses collègues espèrent que les «mini-cerveaux» atteindront une taille allant jusqu'à cinq millimètres dans leur nouvel environnement, comme la croissance naturelle des cellules flottantes pendant le développement embryonnaire. Les organoïdes cultivés en laboratoire ne sont pas seulement plus petits, mais présentent également une densité cellulaire plus élevée, ce qui rend plus difficile l'analyse de leur disposition spatiale.

«Nous essayons d'améliorer ce modèle de recherche afin d'obtenir à l'avenir non seulement de nouvelles connaissances sur les maladies neurodégénératives telles que les maladies d'Alzheimer, de Parkinson ou la maladie de Charcot, mais aussi de simplifier les procédures de test des médicaments et d'améliorer la médecine personnalisée», résume Elisa Zuccoli. Les résultats du projet pourraient être d'une grande importance, notamment pour l'industrie pharmaceutique et la médecine régénérative, selon elle.



Pour nous, c'est bien sûr une opportunité unique. Elisa Zuccoli

Comme Elisa Zuccoli et sa collègue Daniela Vega Gutiérrez n'iraient pas loin seules pour un projet comme celui-ci en tant que neurobiologistes, elles sont aidées par un ingénieur scientifique de l'Université du Luxembourg, plus précisément par José Ignacio Delgado Centeno, doctorant en robotique spatiale, et par deux étudiantes, Aelyn Chong Castro et Lina María Amaya Mejía. Ils ont mis au point le récipient dans lequel les cultures cellulaires doivent commencer leur vol vers l'ISS et se développer ensuite dans l'espace.



Il s'agit d'une boîte d'environ 30 centimètres de long, le «Cube Lab», que les astronautes à bord de l'ISS n'ont qu'à brancher sur l'alimentation électrique. Ensuite, l'appareil fonctionne automatiquement, fournit des nutriments aux 30 organoïdes mésencéphaliques qu'il contient à des intervalles prédéfinis et maintient une température constante de 37 degrés Celsius.

Une moitié du "Cube Lab" est constituée d'électronique, l'autre est suffisamment grande pour accueillir 30 cultures cellulaires. Photo: Université de Luxembourg

Les cultures cellulaires 3D resteront en tout 30 jours sur l'ISS. Elles seront ensuite renvoyées au Luxembourg pour être évaluées et comparées aux organoïdes cultivés sur Terre. «Après cette analyse, nous essaierons d'envoyer dans l'espace un modèle atteint de la maladie de Parkinson afin d'étudier les effets neuropathologiques de la microgravité sur celui-ci», explique Elisa Zuccoli pour décrire la prochaine étape possible de son travail.

Des laboratoires de la NASA en mains luxembourgeoises

La mise en orbite du «Cube Lab» a été rendue possible grâce au concours «Überflieger 2», dans le cadre duquel l'idée d'expérience luxembourgeoise et trois autres idées allemandes ont été envoyées à l'ISS. Le concours a été lancé par l'Agence spatiale luxembourgeoise (LSA), l'Agence spatiale allemande (DLR), la Société allemande de physique (PDG) et l'entreprise Yuri, qui s'occupe de biotechnologie spatiale.



Les responsables de «Brains» sont déjà arrivés la semaine dernière au centre spatial de Cap Canaveral, aux États-Unis. Ils seront également présents lors du lancement de «leur» fusée. «Nous préparons ici les cellules pour le transport dans l'espace et organisons le projet. Pour nous, c'est bien sûr une occasion unique. C'est vraiment impressionnant de travailler dans un laboratoire officiel où la NASA est active jour après jour. Le laboratoire est bien équipé pour nos besoins et l'accès est très strictement réglementé», explique Elisa Zuccoli.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

