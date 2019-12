La période du 9 au 20 décembre, juste avant les fêtes de fin d'année, est propice a plusieurs chantiers à Luxembourg-ville. Que ce soit au niveau du viaduc ou au rond-point Irrgarten, des fermetures sont à prévoir la nuit.

Luxembourg 2 min.

Des chantiers nocturnes en vue dans la capitale

Jean-François COLIN La période du 9 au 20 décembre, juste avant les fêtes de fin d'année, est propice a plusieurs chantiers à Luxembourg-ville. Que ce soit au niveau du viaduc ou au rond-point Irrgarten, des fermetures sont à prévoir la nuit.

Du lundi 9 au samedi 20 décembre, un chantier en plusieurs temps affectera la circulation aux alentours et sur le viaduc. Chaque nuit du 9 au 19, entre 22h et 5h, le tronçon situé entre la rue Chimay et le tunnel Saint-Esprit sera fermé à la circulation en direction du viaduc. In fine, le viaduc lui-même sera totalement fermé à la circulation dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20, de 00h10 à 4h30, tandis que seule une voie en direction du centre-ville restera ouverte dans les heures précédentes, de 22h à 00h10.

Rappelons que depuis le 3 novembre, au terme d'un an de chantier, le viaduc a gagné 2,40 m de largeur, au bénéfice des piétons et cyclistes, mais aussi pour fluidifier la circulation des bus.



Justement, ces périodes de fermeture ne restent pas sans incidence sur la circulation des bus autour de l'ouvrage. Ainsi, l’arrêt Roosevelt quai 2 cessera d'être opérationnel. Il sera remplacé par les arrêts Al Avenue quai 2 (lignes 2, 4, 9, 13, 14, 21, 23), Hamilius quai 2 (lignes 1/125, 2, 3/30, 4, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 32) et Monterey quai 1 (lignes 5, 6, 13, 15, 21, 22, 28, 31). Quant à l’arrêt Roosevelt quai 1 en direction de Hamilius/Monterey, il sera desservi normalement.

Les bus retrouvent (un peu) de fluidité Submergée par le chaos des bus en centre-ville depuis lundi , la Ville a tardé à prendre les mesures nécessaires pour améliorer le trafic. Mais entre nouveau phasage des feux, signalétique renforcée et consignes des policiers, le flux de circulation devrait retrouver son rythme.

A partir du lundi 6 janvier 2020, et s'agissant toujours des transports en commun, une voie spécialement dédiée aux bus et aux cyclistes verra le jour entre la place Wallis et l’avenue de la Gare. Confrontée au chaos du quartier de la Gare, submergé par les bus, la Ville de Luxembourg adapte ainsi l’organisation de la circulation. Celle-ci restera par contre inchangée depuis la rue Jean Origer vers les rues Bender et de Bonnevoie.

Dans le même quartier, l’arrêt de bus Al Avenue situé dans l’avenue de la Gare sera desservi par trois lignes d’autobus supplémentaires, à savoir les lignes AVL 2, 4 et 21, et ce, à partir du 9 décembre.

A l'écart du centre-ville cette fois, le rond-point Irrgarten à Hamm sera partiellement fermé chaque nuit du mardi 10 au samedi 14 décembre de 20h à 10h, ce dans le cadre de la mise en place de portiques de signalisation.

Vers la fin du cauchemar au rond-point Irrgarten L'achèvement des travaux de grande envergure au rond-point situé à proximité des pistes du Findel, est prévu pour la fin décembre. Il deviendra alors un rond-point «turbo», à l'image du rond-point Serra, au Kirchberg.

En chantier depuis plus d'un an, le rond-point Robert Schaffner, plus connu sous le nom de Irrgarten, se muera «dès la fin décembre» en un rond-point «turbo» moderne et fonctionnel, ainsi que l'avait confirmé Ralph Di Marco, porte-parole de l'administration des Ponts et Chaussées à la fin septembre.