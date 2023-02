Un peu plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, de nombreux participants ont pris part samedi à une marche de solidarité dans la capitale.

A Luxembourg-Ville

Des centaines de personnes ont manifesté pour la paix en Ukraine

Un peu plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, de nombreux participants ont pris part samedi à une marche de solidarité dans la capitale.

Samedi après-midi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour une marche de solidarité pour l'Ukraine à Luxembourg-Ville. La police estime le nombre de participants entre 500 et 700. Ils ont réclamé la fin de la guerre ainsi que le soutien le plus large possible de la population ukrainienne.

27 La police estime le nombre de participants entre 500 et 700. Photo: Gilles KAYSER

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La police estime le nombre de participants entre 500 et 700. Photo: Gilles KAYSER

La manifestation, organisée par LUkraine asbl, a eu lieu un peu plus d'un an après le début de la guerre d'invasion russe en Ukraine.

Une année de résistance, mais aussi une année de solidarité s'est écoulée, a déclaré le président de LUkraine, Nicolas Zharov, au Luxemburger Wort. «La solidarité est un game changer, elle signifie beaucoup. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien formidable de la société civile et du gouvernement.»

