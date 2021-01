Pour suivre les règles européennes, l'administration luxembourgeoise va devoir éditer des cartes dotées de nouveaux éléments. Les premiers exemplaires devront obligatoirement sortir avant le 2 août prochain.

Luxembourg 2 min.

Des cartes d'identité relookées pour l'été

Patrick JACQUEMOT Pour suivre les règles européennes, l'administration luxembourgeoise va devoir éditer des cartes dotées de nouveaux éléments. Les premiers exemplaires devront obligatoirement sortir avant le 2 août prochain.

Le dernier changement datait de 2014. Les cartes d'identité luxembourgeoises avaient alors gagner une puce électronique et perdu un peu de taille, pour se retrouver au même format qu'une carte de crédit. Mais 2021 va à nouveau bousculer la donne, en tout cas pour l'établissement des nouveaux papiers. «A 95%, le design reste identique mais il y aura bien quelques changements», dévoile Nico Majerus qui veille à cette mue du document obligatoire pour tout Luxembourgeois âgé de 15 ans et plus.

Le passeport luxembourgeois gagne en puissance La crise sanitaire du covid-19 bouleverse le classement annuel du «Passport Index». Désormais, le Grand-Duché se trouve en première position aux côtés notamment de la Belgique.

Et si modification il y a, c'est en raison d'une nouvelle directive européenne. Un texte qui, notamment, invite les Etats membres à faire figurer le drapeau de l'Union sur les nouvelles cartes d'identité. Et cela obligatoirement dès le 2 août prochain. L'étendard bleu étoilé prendra alors place à la place de la petite icône IKO.«Mais l'autre grande nouveauté consistera à stocker sur la carte deux empreintes de doigt du possesseur», indique le directeur adjoint du CTIE (Centre des technologies de l'information de l'Etat).

En fait, la plus grande modification sera quasiment invisible pour l'usager. Il s'agit en effet d'intégrer plus d'éléments de sécurité. Autant de détails quasi-imperceptibles pour un non-initié observant l'objet plastifié qui gardera ses couleurs jaune, bleu, rouge. «Ces ajouts ont notamment pour but de s'assurer que ces cartes soient encore plus difficilement falsifiables», signale Nico Majerus. On parle donc là d'insérer des indices seulement détectables lors de la lecture optique de l'objet, aussi bien que de discrets hologrammes. «Mais impossible de rentrer dans les détails. Tout ce qui concerne les security features, c'est du grand secret.»

Sur le modèle 2021, il ne sera plus question de faire figurer l'adresse de résidence du possesseur de la carte. Un point qui soulage à l'avance les administrations locales, et dont s'est félicité le syndicat des communes (Syvicol) lors de sa dernière réunion. En effet, à chaque déménagement d'un citoyen, les fonctionnaires communaux devaient reprendre les formalités pour éditer une nouvelle pièce d'identité.

Cette mesure permettra aussi aux résidents de ne pas avoir à refaire sans cesse des démarches administratives à chaque changement d'adresse. «Pour les contrôles de police, les agents se référeront au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations essentielles à leur travail», poursuit le directeur adjoint du CTIE.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.