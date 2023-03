Des Belges ont utilisé gratuitement des lignes transfrontalières pour effectuer des trajets hors du Luxembourg. Une situation qui n'était en réalité pas permise, les lignes transfrontalières étant payantes.

Luxembourg 3 min.

Mobilité au Luxembourg

Des bus RGTR gratuits.. qui ne l'étaient finalement pas!

Simon MARTIN Des Belges ont utilisé gratuitement des lignes transfrontalières pour effectuer des trajets hors du Luxembourg. Une situation qui n'était en réalité pas permise, les lignes transfrontalières étant payantes.

Les faits pourraient s'apparenter à une bonne vieille histoire belge. Cette fois-ci, elle est pourtant bien luxembourgeoise. Rappelons qu'en septembre 2021, sept nouvelles lignes de bus transfrontalières du RGTR étaient déployées. Une très bonne nouvelle puisque ces lignes reliaient des villes telles que Bastogne à Ettelbruck et Marnach ou encore Messancy et Martelange à Luxembourg.

Voici pourquoi il y a toujours un train en moins le soir sur le sillon lorrain Il y en a toujours un de moins à circuler le soir que le matin. Les trains de la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg sont toujours peu nombreux sur les rails, alors que les cheminots entament leur troisième semaine consécutive de grève.

Cerise sur le gâteau: à l'époque, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, se réjouissait de savoir que ces lignes seraient «gratuites et entièrement financées par le Grand-Duché», selon ses propres dires. Les mois qui ont suivi l'instauration, ils ont été nombreux, les Belges, à en profiter pour rejoindre le Luxembourg à moindre frais. À commencer par Christian et sa famille.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Auprès de nos confrères belges de RTL Info, cet habitant de la commune de Bastogne indique avoir été «agréablement surpris» par la mise en place de cette ligne passant fréquemment par son village. «Au début, les enfants ont pu monter à bord. Les chauffeurs n'ont absolument rien dit. On a été agréablement surpris de constater que les trajets étaient gratuits», explique l'intéressé.

Un brusque «changement de règle»

La famille de Christian utilisera donc cette ligne de manière régulière pour rallier, depuis leur village, le centre de Bastogne. Une petite routine finalement mise à mal quelques mois plus tard en raison d'un brusque «changement de règle». «Les chauffeurs ont dit à nos enfants et aux autres utilisateurs, que ce n'était plus possible de les utiliser (les bus, NDLR) si on ne franchissait plus la frontière. On doit absolument prendre le bus au Luxembourg pour se rendre en Belgique ou l'inverse, prendre le bus en Belgique pour aller au Luxembourg», note-t-il, toujours cité par RTL Info.

Une situation que l'intéressé qualifie «d'absurde», surtout au vu de la fréquentation désormais minime de cette ligne.

Combien coûtent les transports publics gratuits à l'Etat luxembourgeois? Avec l'inflation, l'index et la hausse des coûts d'énergie, l'Etat a dû prévoir une enveloppe plus conséquente pour l'exploitation des transports publics en 2023.

Mais dans les faits, que s'est-il passé? Pourquoi Christian, et sûrement d'autres personnes, n'ont plus eu la possibilité d'utiliser gratuitement ces lignes du jour au lendemain? Renseignements pris auprès du ministère luxembourgeois de la Mobilité, il ne s'agit pas d'une décision récente, mais bel et bien d'une... erreur de la part des exploitants des bus! «Car les lignes transfrontalières ne sont pas ciblées par la gratuité des transports publics, qui concerne seulement le territoire luxembourgeois», rappelle le ministère, tout en confirmant à demi-mot la tolérance dont aurait fait preuve les chauffeurs concernés.

«Pas d'utilisation exclusive sur le territoire belge»

En effet, depuis le 1er mars 2020, date de la mise en œuvre des transports publics gratuits, les navetteurs utilisant une ligne transfrontalière, qu'elle traverse la France, l'Allemagne ou la Belgique, doivent s'acquitter d'un ticket de transport. Et hors de question d'utiliser ces lignes pour réaliser un trajet uniquement en Belgique ou en France. «Aujourd'hui, l'utilisation des lignes transfrontalières exclusivement sur le territoire belge n'est pas autorisée», précise donc le ministère.

Transports publics gratuits depuis trois ans: quel bilan? Depuis le 1er mars 2020, tous les transports publics sont en accès libre au Luxembourg. Si la gratuité ne résout pas tout, le ministre de la Mobilité défend une mesure qui donne un coup de pouce aux personnes défavorisées.

Interrogé par nos confrères belges, le porte-parole du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, pense savoir que «la gratuité des bus luxembourgeois à l'étranger n'avait pas été définie au début, mais le Grand-Duché a, progressivement, mis en place une tarification spécifique».



La tarification en vigueur est donc le «RegioZone 1». Comptez 5€ le ticket ou 40€ l'abonnement mensuel. De quoi suffisamment freiner les ardeurs de Christian et consorts, et mettre ainsi à mal la fréquentation des lignes. Le ministère dit en être conscient. «Mais nous appliquons la tarification sur toutes nos lignes transfrontalières.»

Toujours est-il que le ministère de la Mobilité nous apprend l'existence de «discussions avec les autorités belges» afin d'enfin offrir la gratuité sur l'ensemble des lignes transfrontalières. Quand? Difficile à dire, mais elle permettrait certainement de mettre un terme à un fameux imbroglio.

Rappelons également qu'en septembre prochain, des nouvelles lignes dites «Express» seront déployées sur le réseau du TEC belge. L'une d'entre elles reliera Bastogne à Luxembourg et une autre reliera Florenville à la capitale luxembourgeoise.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.