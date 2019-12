A compter du lundi 9 décembre, neuf lignes de bus desserviront l'arrêt Al Avenue. Soit trois liaisons supplémentaires qui feront le crochet par cette station.

Des bus en plus pour l'avenue de la Gare

Après le chaos des premiers jours, le nouveau plan de circulation aux alentours de la gare de Luxembourg semble gagner en cohérence. La circulation s'y fait de façon plus fluide, même si l'engorgement n'est jamais loin. De son côté, le réseau de transports urbains de la Ville essaye de s'adapter au mieux entre les attentes des usagers et les contraintes du chantier du tram. A partir du lundi 9 décembre, l’arrêt Al Avenue (situé avenue de la Gare) sera desservi par trois lignes d’autobus AVL supplémentaires. Il s'agira des bus assurant les circuits n°2, 4 et 21.

Ainsi désormais, neuf lignes d’autobus (2, 4, 9, 13, 14, 19, 21, 23 et le Shuttle Gare) desserviront l’arrêt Al Avenue. Du coup, en journée, la cadence des bus à cet arrêt passe d'un bus toutes les 2 à 3 minutes pour la liaison Gare centrale/centre-ville, et vice versa. Nul doute qu'en cette période de fêtes, les commerçants du quartier apprécieront cet afflux de passagers supplémentaires. Un bonus supplémentaire après l'offre d'une heure de stationnement gratuite proposée aux parkings du Fort Neipperg et Fort Wedell.

Le 6 janvier prochain, un autre changement interviendra dans cette zone. Une nouvelle voie de bus sera mise en service sur le tronçon reliant la place Wallis et l’avenue de la Gare. Une voie que seuls bus et cyclistes seront autorisés à emprunter.

A compter de ce premier lundi de l'année 2020, les riverains et les fournisseurs devant se rendre depuis la place Wallis vers l’avenue de la Gare seront tenus d’emprunter les accès via la rue du Fort Elisabeth ou la rue Jean Origer. Et la Ville de Luxembourg d'avertir : «L’organisation de la circulation depuis la rue Jean Origer vers les rues Bender et de Bonnevoie, elle restera inchangée».