Entre Gasperich et Cloche d'Or

Des bureaux prendront la place de Renault

Patrick JACQUEMOT La concession de la marque au losange s'apprête à quitter le boulevard Raiffeisen. Mais la place ne restera pas longtemps vide. D'ici mars 2022, le promoteur Atenor envisage de déposer un permis de construire pour 34.000 m2 d'espaces administratifs.

Au printemps dernier, le groupe Atenor faisait l'acquisition du site accueillant le garage Renault au bas du quartier Cloche d'Or. Le promoteur a maintenant dévoilé ses intentions : créer un «campus de bureaux». Et six mois après la conclusion de la négociation foncière, le choix des cabinets qui suivront la construction de ce projet est maintenant connu. Il s'agit de Moreno Architecture et A2M Architecture.

La Cloche d'Or se cherche une âme Si plus d'un millier de nouveaux logements ont déjà trouvé preneurs, le quartier en plein essor peine à trouver son dynamisme humain.

Une signature qui, décidément, semble être appréciée dans le quartier en plein développement. En effet, c'est déjà aux concepts défendus par ce même groupement que l'on doit le «cube» de Deloitte, le bâtiment voisin de neuf étages qui abritera la banque Intesa Sanpaolo ou encore le nouvel immeuble d'Alter Domus.

C'est toujours le long du boulevard Raiffeisen que le promoteur entend ouvrir 34.000 m2 de bureaux. Le tout devant se répartir entre quatre bâtiments reliés par des espaces de promenade, de zones de repos et de travail. De quoi marquer un peu plus le caractère «quartier d'affaires» des lieux alors que près de 900 logements sont toujours attendus pour les trois années à venir.

D'ailleurs dernièrement, le promoteur Flavio Becca présentait les nouvelles tours résidentielles, baptisées «Skyview», dont la commercialisation débutera au premier semestre 2022. Des ''triplées'' de 18 étages qui devraient abriter 300 unités de logements.

