Lors de l'année scolaire 2019-2020, l'État luxembourgeois a allongé 7 millions de plus que l'année précédente. En tout, 33.715 étudiants ont sollicité une aide financière, dont quelque 14.000 non-résidents.

Luxembourg 2 min.

Des bourses étudiantes pour 128 millions d'euros

Jean-François COLIN Lors de l'année scolaire 2019-2020, l'État luxembourgeois a allongé 7 millions de plus que l'année précédente. En tout, 33.715 étudiants ont sollicité une aide financière, dont quelque 14.000 non-résidents.

La réforme des conditions d’accès aux bourses d'études supérieures pour les étudiants non-résidents a eu un impact sur le nombre de demandes d'aides financières enregistrées lors de la dernière année scolaire. Alors que le budget 2020 alloué au ministère de l'Enseignement supérieur et à la recherche avait connu une progression importante de 9,3% par rapport à 2019, l'État a versé un total de 128,6 millions d'euros en bourses. Près du quart (32,1 millions) l'ont été à des étudiants non-résidents.

Ce montant global représente une hausse de 5,5% par rapport à l'année scolaire 2018-2019. Au total, 33.715 étudiants, dont 14.086 non-résidents ont sollicité une aide financière lors de la dernière année scolaire. Une aide qui a par ailleurs été accordée à 30.808 d'entre eux (dont 12.269 non-résidents). Le nombre d'étudiants ayant formulé leur demande via MyGuichet.lu (12.521) a monté en flèche de 17,2% en un an.



A côté des bourses proprement dites, l'État a accordé des prêts aux étudiants pour un montant global de 216,9 millions, dont 79,3 millions à des non-résidents. Par comparaison, la somme versée en 2018-2019 s'élevait à 207 millions, et elle était de 199,1 millions l'année d'avant. Après Luxembourg (4.099 étudiants), les universités les plus prisées par ces étudiants boursiers étaient Metz (2.503), Nancy (2.171), Liège (2.116), Bruxelles (1.690), Louvain-la-Neuve (1.193) et Trèves (1.097).

Par ailleurs, 6.714 étudiants de 129 nationalités étaient inscrits à l'uni.lu pour l'année 2019-2020, une chiffre en augmentation de 4,5% par rapport à l'année précédente. Les femmes (3.561) demeurent plus nombreuses que leurs homologues masculins (3.153). C'est la faculté des Sciences, des Technologies et de Médecine qui enregistre la plus forte croissance (2.064 étudiants, soit +8,4%), tandis que celle de Droit, d'Économie et de Finance reste la plus fréquentée avec 2.334 étudiants, mais elle connaît néanmoins une baisse de 1,8%.

Enfin, entre bachelor, master et doctorat, l'uni a délivré 1.314 diplômes en 2019, un chiffre en baisse de 3,1% par rapport à 2018 (1.357 diplômes).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.