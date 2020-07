Le gouvernement prépare la transition vers l'électromobilité. Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement et du Développement durable, et Claude Turmes, ministre de l'Énergie ont présenté ce vendredi un nouveau régime d'aide financière aux stations de recharge électriques à domicile.

Des bornes privées pour plus de mobilité verte

La crise du covid-19 n'a pas érodé les ambitions écologiques du gouvernement. Ainsi, le programme de relance «Neistart Lëtzebuerg» présenté le 20 mai dernier affiche aussi une dimension environnementale. Explorant toujours plus loin cette veine, les ministres Déi Gréng Carole Dieschbourg (Environnement et Développement durable) et Claude Turmes (Énergie) ont présenté ce vendredi le régime de soutien financier aux bornes de recharge électriques à domicile. Un projet de règlement l'introduisant a été adopté par le Conseil de gouvernement mercredi. Il s'ajoute à la mise en place d'un réseau national de bornes publiques «Chargy» et de bornes de recharge rapide «Fast Chargy».

Concrètement, les frais éligibles couvrent la borne, l'équipement technique, la main d'œuvre pour l'installation ou l'adaptation technique de l'installation préexistante. La prise en charge de l'État s'élève jusqu'à 50% de l'ensemble, avec un montant plafonné entre 750 et 1.650 euros, variable à la fois en fonction du nombre d'emplacements et de l'intelligence de l'installation de recharge (voir tableau ci-dessous). A noter que la charge simultanée de plusieurs véhicules sera rendue possible et compatible avec le réseau électrique national.

Les demandes de subvention peuvent être introduites soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par le locataire ou bien encore par le syndic. Elles doivent se faire au plus tard un an après la dernière facture émise dans le cadre de l'investissement. Le site internet de myenergy fournit plus d'informations à ce sujet.

Par ailleurs, afin de promouvoir toujours plus l'électromobilité et les véhicules zéro émission, Carole Dieschbourg et Claude Turmes ont annoncé que le gouvernement accordera dorénavant une prime forfaitaire de 8 000 euros à l'achat d'une nouvelle voiture/camionnette 100% électrique. Quant aux véhicules hybrides «plug-in» (≤ 50 g de CO2/km), la prime accordée s'élève toujours à 2.500 euros. De même, jusqu'à 1.000 euros seront désormais accorés à l’achat d'un nouveau véhicule électrique léger (quadricycle, motocycle ou cyclomoteur électrique). Enfin, jusqu'à 600 euros de prime seront alloués à l'achat d'un nouveau vélo.

«Ce mix efficace entre investissements dans le réseau de recharge publique très dense, aides à l'achat d'un véhicule électrique et primes pour la recharge à domicile faciliteront le passage de notre flotte nationale de véhicules vers une flotte sans émissions», affirme Claude Turmes.

Dans la lignée des aides à la rénovation, de la promotion de l'énergie solaire et de la mobilité durable, cette nouvelle mesure répond aux objectifs du plan intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) pour la période 2021-2030. En vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030, la transition vers la mobilité électrique agrémentée d'un vaste programme d'amélioration de l'infrastructure de recharge à tous les niveaux s'avère en effet essentielle.



