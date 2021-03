Le conseil communal de la capitale a donné son feu vert à la mise en place de petits poteaux escamotables. Avec un double objectif, sécuriser les piétons et gérer les flux automobiles des zones piétonnes.

Des bornes pour contrôler l'accès au centre-ville

(ASdN avec David Thinnes) - S'ils font désormais partie du paysage, les blocs de béton de la capitale disparaîtront bientôt. Installés depuis décembre 2019, ces derniers seront en effet remplacés par des bornes de sécurité, rétractables ou permanentes. Un devis de 4,5 millions d'euros a été approuvé lundi en ce sens par le conseil de la Ville de Luxembourg.

Ces bornes, d'une hauteur de 90 centimètres, pousseront à 13 endroits de la capitale. Après les attentats de Trèves, elles ont bien sûr pour but de protéger les citoyens contre d'éventuelles attaques terroristes. Celles-ci ont en effet été conçues pour résister à l'impact d'un camion de près de sept tonnes, lancé à 80km/h. Mais outre cet aspect sécurité, les bornes visent également à mieux contrôler les flux automobiles.

Autrement dit, ces petits poteaux permettront de restreindre les déplacements - à certains horaires - aux seules personnes autorisées. Et ce, dans le centre-ville de la capitale en particulier. La Grand-Rue, la place Guillaume II ou encore la rue du Marché-aux-Herbes deviendront ainsi des zones piétonnes. «Nous voulons obtenir plus de contrôles dans cette zone», a ainsi déclaré lundi Lydie Polfer (DP). Par ce dispositif, la bourgmestre de la capitale espère également que cela conduira certaines personnes «à être plus disciplinées».

Une partie de ces poteaux seront donc escamotables. Ils se rétracteront de manière hydraulique et automatique et pourront fonctionner à distance grâce à une petite caméra.

Si leur gestion sera confiée au service de la circulation de la Ville de Luxembourg le CGDIS pourra lui aussi actionner les bornes. Les services de secours - comme toutes les autres personnes autorisées à accéder à la ville - recevront ainsi un badge individualisé à cet effet.

Les blocs de béton ne disparaîtront néanmoins pas de sitôt. Les bornes nécessitent en effet une fondation de 1,6 mètre. Les travaux débuteront en juin, mais le chantier proprement dit ne commencera lui qu'à l'automne pour une durée de «cinq à six mois». Un temps qui sera utilisé pour créer une base juridique. Car pour l'heure, seule la police est autorisée à intervenir dans le flux de la circulation.

