Depuis vendredi, des bornes situées à douze endroits différents sécurisent l'accès à la zone piétonne de la capitale.

Luxembourg 3 min.

Sur douze sites

Des bornes de sécurité pour bannir les voitures du centre

Glenn SCHWALLER Depuis vendredi, des bornes situées à douze endroits différents sécurisent l'accès à la zone piétonne de la capitale.

Jusqu'à présent, des blocs de béton marquaient l'image de la zone piétonne de la ville de Luxembourg. Ils devaient sécuriser l'accès aux rues commerçantes de la capitale, contre d'éventuelles attaques terroristes mais aussi contre les automobilistes non avertis.

Des bornes pour sécuriser l'accès aux zones piétonnes À partir du 19 août, les bornes seront mises en service. La circulation dans les zones piétonnes devrait ainsi être mieux contrôlée.

Depuis vendredi matin, les blocs de béton gris appartiennent définitivement au passé. Ils sont désormais remplacés par des bornes de sécurité qui ont été installées ces derniers mois. Elles ont été officiellement inaugurées et mises en service vendredi.

Deux types de barrière d'accès

Les bornes de sécurité ont été installées à douze endroits au total. A sept endroits, elles sont escamotables manuellement, à cinq endroits, elles sont fixes et il n'est donc plus possible d'y entrer ou d'en sortir. Les bornes ont un double objectif. D'une part, elles doivent sécuriser la zone piétonne et la protéger contre d'éventuelles attaques terroristes. Les bornes résisteraient même à une camionnette de sept tonnes roulant à 80 km/h, a-t-on appris lors de leur mise en service.

Pourquoi l'extension du tram se heurte à de fortes résistances Des associations critiquent le projet de tracé du tramway à la Porte-Neuve : les travaux pourraient détruire des parcs et des vestiges de fortifications enfouis dans le sol.

D'autre part, elles doivent permettre de mieux contrôler l'accès aux rues du centre-ville. L'objectif est surtout de faire en sorte que les délais de livraison en vigueur soient plus strictement respectés et qu'il y ait moins d'écarts. «Les fournisseurs et les commerçants doivent se réorganiser et faire preuve de plus de discipline en matière de livraison», expliquait déjà la bourgmestre Lydie Polfer (DP) lors d'une conférence de presse mi-juillet.

Accès réservé aux riverains et aux fournisseurs

Les riverains et les commerçants disposent d'un badge et peuvent donc ouvrir les bornes à tout moment. Les fournisseurs ont eux aussi toujours accès à la zone piétonne, mais uniquement à des heures précises. Ainsi, les bornes sont ouvertes tous les jours de 6 à 10 heures. À certains endroits, elles sont également accessibles aux livreurs de 18 à 22 heures. Les fournisseurs doivent alors sonner pour que les bornes soient ouvertes. Ceux qui ont une raison valable d'entrer peuvent également demander l'accès via le système de sonnette.

Une majorité d'usagers sont prêts à renoncer à la voiture La capitale pourrait être plus proche d'un tournant en matière de transports qu'on ne le pense. C'est ce que révèle une enquête menée auprès de plus de 8.000 personnes à l'automne dernier.

L'introduction des bornes de sécurité a été décidée en mars de l'année dernière. Le projet a toutefois pris du retard en raison de la formation de l'équipe de sept personnes qui contrôle les accès. Les collaborateurs vérifient, via les caméras placées à côté des bornes, qui a accès et qui ne l'a pas.

En revanche, la décision de ne pas installer de bornes dans la rue du Fossé suscite des discussions. Celle-ci ne fait certes pas encore partie de la zone piétonne, mais c'est une «zone de rencontre». Or, le trafic automobile y est toujours intense, bien que le passage y soit en fait interdit. À l'avenir, la rue du Fossé sera intégrée à la zone piétonne. Mais la rue, également appelée «Gruef», doit d'abord être rénovée, l'achèvement étant prévu pour l'automne 2023.

Les bornes ont été installées à ces endroits Bornes automatiques Accès de la rue du Fossé à la Grand-Rue

Accès de la rue du Fossé à la rue du Curé

Accès de la rue Notre-Dame à la rue Chimay

Accès de la rue Notre-Dame à la rue Philippe II

Accès de la rue Willy Goergen à la rue des Capucins

Accès de la rue des Bains à l'avenue de la Porte-Neuve

Accès de la rue des Bains à la rue Aldringen Bornes fixes Boulevard Royal/Grand-Rue

Boulevard Royal/Avenue Monterey

Boulevard Royal/Rue Notre-Dame

Rue Aldringen/Rue Louvigny

Place du Théâtre/Rue Beaumont

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.