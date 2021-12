Les secteurs de la gastronomie, de l'événementiel et du fitness pourront retirer des tests rapides à partir de ce jeudi. Des kits fournis par le gouvernement et la Chambre de Commerce.

Pandémie au Luxembourg

Des bons de tests pour le secteur Horeca à récupérer

(tb avec mab) - Après la commande de 7 millions de tests rapides, arrive celui du calendrier. Les entreprises concernées par le dispositif 2G+ comme les bars et restaurants pourront bénéficier de deux kits d'autotests antigéniques offerts par le Gouvernement et la Chambre de Commerce.

CovidCheck s'adapte au régime 2G+ L'application de vérification des certificats de vaccination a été mise à jour pour pouvoir inclure la fonctionnalité 2G+.

Le premier est à retirer à partir de ce mercredi et le second à partir du 5 janvier 2022 à la Luxexpo The Box. Dans ce futur cinquième centre de vaccination, le retrait des deux kits ne sera possible qu'à partir du 5 janvier également.

Les établissements visés par les nouvelles restrictions recevront un courrier dans les prochains jours, indique la Chambre de Commerce dans un communiqué. Grâce à un QR code envoyé, un rendez-vous pourra être fixé pour retirer les autotests.

Pour mémoire, sans avoir reçu une dose de rappel, il faut se rendre au restaurant avec le dispositif «2G+» voté par les députés vendredi dernier avec la nouvelle loi Covid. Le secrétaire général de l'Horesca François Koepp disait craindre «l'effort logistique» qu'allait demander une telle mesure.

