Pour soutenir ses commerces, la Ville de Luxembourg a lancé une vaste opération de jeux-concours pour distribuer 21.700 bons d'achat avant fin octobre. Près d'un quart sont réservés aux ménages les moins bien lotis.

Luxembourg 3 min.

Des bons d'achat distribués par milliers

(MF) – Même si «le commerce de détail doit aussi trouver des idées» pour donner envie aux citoyens de revenir au centre de la capitale, la Ville de Luxembourg se démène pour maintenir à flot ses commerces en souffrance. Après le coup de pouce de l'annulation des loyers de ses baux commerciaux, une aide supplémentaire de 4.000 euros pour chaque établissement, le lancement d'un troisième pop-up store, la Ville continue de mettre le paquet.

Pour aider à faire tourner la roue de la relance commerciale et gastronomique, et gommer un tant soit peu les trous laissés par le covid-19, le collège échevinal a eu l'idée de mettre en place une vaste action de bons d'achat. Une idée qui a immédiatement séduit les commerçants mais qui coûtera tout de même la bagatelle de 1,5 million d'euros à la Ville. Le prix de ce nouveau gros coup de pouce.

Après la braderie de Luxembourg qui aura bien lieu ces 29 et 31 août, auront lieu deux tirages au sort, début et fin septembre, assure la Ville sans donner les dates précises. Au total, elle distribuera ensuite 21.700 bons d'achat d'une valeur de 50 euros à utiliser dans le commerce qui figurera sur le bon.

Près de 5.320 bons seront réservés aux personnes démunies. Les critères de sélection tout comme le plan de distribution «sont encore en cours d’élaboration», assure la responsable de la communication de la Ville.



Le gain des 16.411 bons restants réservés aux jeux-concours est possible à travers plusieurs canaux. Via un coupon-réponse de la brochure Les commerces en Ville - que recevront tous les ménages en août- seront distribués 6.059 bons au total. Deux tirages effectués début et fin septembre désigneront les heureux gagnants.

10.000 cartes dont 557 gagnantes

Autre possibilité: gagner un bon en renvoyant une carte postale dédiée à l'opération. Au total, 10.000 cartes postales seront distribuées, selon des modalités précises. Ces cartes postales sont distribuées par des hôtes(ses) à différents moments et à différents endroits de la Ville jusqu'à la fin août. Deux tirages auront lieu, ensuite en septembre et permettront de délivrer 557 bons au total.

Enfin 6.059 bons répartis sur huit semaines pourront être gagnés via des formulaires en ligne disponibles sur le site internet de la Ville ou via les médias sociaux. Pas moins de 3.270 bons répartis sur huit semaines seront ainsi distribués via les comptes Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de la capitale.

A noter que le bon d'achat pourra être retiré jusqu'au vendredi 30 octobre 2020. Si un gagnant ne retire pas son bon, il ne vaudra plus rien.

