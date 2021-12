Suite à la multiplication des actes de vandalisme sur le Minett Trail, des bénévoles doivent aider à signaler les dégâts et les destructions.

Augmentation des incivilités

Des bénévoles pour lutter contre le vandalisme

Suite à la multiplication des actes de vandalisme sur le Minett Trail, des bénévoles doivent aider à signaler les dégâts et les destructions.

(S.MN. avec Glenn SCHWALLER) Panneaux arrachés et endommagés, poteaux arrachés, nature souillée - ces derniers mois, les cas de vandalisme se sont multipliés autour du Minett Trail, sentier de hiking situé dans le Sud du pays.

L'office régional du tourisme Sud (ORT Sud), responsable du sentier de randonnée, recherche désormais des bénévoles afin de pouvoir réagir plus rapidement en cas de dégât occasionné au circuit. L'organisme compétent s'est également adressé à d'éventuels bénévoles via les réseaux sociaux.

Leur tâche consisterait en premier lieu à repérer les signes de vandalisme lors de leurs propres promenades sur le chemin et à les signaler ensuite à l'ORT Sud, comme l'explique Nora Peters, coordinatrice tourisme pour l'ORT Sud, au «Luxemburger Wort».

On recherche donc des promeneurs qui se baladent régulièrement sur le Minett Trail. Ceux-ci se verraient attribuer le tronçon correspondant sur lequel ils ont l'habitude de se promener et pourraient alors le surveiller en cas d'anomalies. «Comme il est difficile de contrôler l'ensemble des 90 kilomètres du sentier, il est préférable d'avoir plusieurs yeux», explique Peters, tout en soulignant qu'il s'agit d'une action volontaire : «Nous n'obligeons personne à contrôler le sentier». Outre le signalement des actes de vandalisme et des destructions, les bénévoles peuvent également s'adresser à ORT Sud si le chemin est par exemple envahi par les buissons qui l'entourent, poursuit Peters.

Un besoin réel

En outre, les bénévoles sont invités à nettoyer d'éventuelles salissures le long du chemin. L'ampleur des dommages causés jusqu'à présent autour du Minett Trail montre qu'il existe un réel besoin d'une telle initiative. Outre les coûts purement matériels, ceux-ci comprennent également les frais de personnel pour les ouvriers qui doivent réparer les dégâts correspondants.

Peters estime que le montant total des dommages s'élève à environ 5.000 euros. Certains tronçons du sentier de randonnée sont nettement plus touchés par le vandalisme que d'autres. Ce sont surtout les réserves naturelles «Haard» près de Dudelange et le «Prënzebierg» avec l'ancienne mine à ciel ouvert «Giele Botter» près de Differdange, ainsi que le tronçon du Minett Trail près de Schifflange, qui sont régulièrement au centre de destructions et de dégradations.



Sur ces sites, un nombre croissant de panneaux de signalisation indiquant le chemin de randonnée ont été arrachés, détruits ou volés. Certains panneaux ont également été retirés des arbres pour être ensuite jetés dans la nature. Peters signale également que des vis ont été volées et que des piquets ont été arrachés du sol le long du circuit. La coordinatrice touristique explique qu'il est difficile d'estimer la fréquence des actes de vandalisme sur le Minett Trail. Cela s'explique aussi par le fait qu'il n'y a pas de contrôles quotidiens. Ainsi, les dégâts ne sont souvent découverts que lorsque les collaborateurs de l'ORT Sud effectuent des travaux sur le circuit.

Le Minett Trail de 90 kilomètres, un projet réalisé dans le cadre de l'année culturelle Esch 2022, devrait être achevé prochainement. Sur un total de dix étapes, les randonneurs pourront découvrir l'ancienne région industrielle du Sud du pays. Le chemin mène de Küntzig à Bettembourg, respectivement à Dudelange et Rumelange. Au cours des derniers mois, onze possibilités de logement ont été aménagées autour du parcours, notamment dans un wagon de chemin de fer au Fond-de-Gras ou dans le bâtiment d'entrée du Parc Merveilleux à Bettembourg.



