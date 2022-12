Le convoi d'ambulances et de camions de pompiers est arrivé à la frontière germano-polonaise. Destination finale: Lviv.

Asbl LUkraine

Des bénévoles luxembourgeois en route pour l'Ukraine

Le convoi d'ambulances et de camions de pompiers est arrivé à la frontière germano-polonaise. Destination finale: Lviv.

(mer) - Un convoi humanitaire luxembourgeois est parti pour l'Ukraine. 32 bénévoles de l'Asbl LUkraine, dont treize Luxembourgeois, sont partis mercredi matin de Bascharage avec quatre camions de pompiers et douze ambulances pour Lviv.

Quatre millions d'euros d'aide humanitaire à l'Ukraine La conférence de soutien à l'Ukraine, organisée ce mardi à Paris, a permis de récolter près d'un milliard d'euros. Le Premier ministre Xavier Bettel y a annoncé une nouvelle tranche d’aide humanitaire à hauteur de 4 millions d’euros.

«Le premier jour de notre voyage était fatigant, mais nous sommes satisfaits», a résumé le président de LUkraine, Nicolas Zharov, le soir lors de la dernière escale, peu après Zwickau en Saxe. Ce n'est que peu après minuit que le convoi est arrivé à Zgorzelec, peu après la frontière germano-polonaise. Le groupe avait parcouru environ 820 kilomètres.

Nicolas Zharov, président de LUkraine Asbl, s'est montré confiant, même si la flexibilité était de mise sur la route:

«Jusqu'à présent, tout se passe très bien», estime Serge Wagener. Selon le pompier de Steinfort, il n'y a eu qu'une seule situation un peu plus problématique, lorsque le convoi s'est séparé et qu'une partie des véhicules se sont perdus. Cela a fait perdre un peu de temps, mais c'est normal pour un tel convoi. Entre-temps, l'équipe a continué à optimiser l'organisation.



Ce jeudi, le convoi a repris la route en direction de l'Ukraine. L'arrivée à Lviv est prévue pour ce jeudi soir, où les véhicules seront remis le lendemain aux services de secours ukrainiens.

Des arrêts communs pour faire le plein ont fait partie du voyage, tout comme l'échange sur les particularités des véhicules.

Le corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) a mis huit ambulances à disposition. Six pompiers et cinq volontaires ukrainiens sont venus au Luxembourg pour accompagner le convoi.



