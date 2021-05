Le gouvernement offrant 500.000 nouveaux kits de dépistage covid rapide aux cafés-restaurants et secteur alimentaire, la Chambre de Commerce a décidé d'organiser une nouvelle distribution. Cette fois, il faudra se rendre au Kirchberg pour recevoir son lot.

Des autotests en bonus pour l'Horeca

Patrick JACQUEMOT

La première volée d'autotests offerts par l'Etat avait été répartie par Post. Trois jours de distribution express pour répartir 500.000 kits à la veille de la réouverture des cafés-restaurants en intérieur le 16 mai dernier. Et voilà que 500.000 autres kits sont annoncés pour ces mêmes professionnels, mais cette fois Chambre de commerce et Chambre des métiers ont opté pour une autre organisation. «Moins dans l'urgence», souffle Tom Baumert en charge de cette opération.

Les tests rapides ne se recyclent pas Face à l'usage massif de ces kits de dépistage, le gouvernement a indiqué la marche à suivre ce lundi pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans la nature ou la mauvaise benne. Un protocole mis en place suite aux sollicitations de particuliers et du secteur de l'Horeca.

Ainsi, pour cette seconde répartition, 3.000 enseignes ont reçu une invitation pour se rendre à LuxExpo, dès mercredi. Une fois à l'entrée principale et leur voucher remis à hauteur du parking Nord, les patrons de bar, chefs de restaurant, tenanciers d'hôtel mais aussi boulangers, traiteurs et autres bouchers (disposant d'un espace de dégustation) se verront remettre le même nombre d'autotests que précédemment.

Et même s'il n'est pas question de précipitation, les deux Chambres ont mis en place un dispositif qui devrait tourner à près de «80/100 professionnels servis par heure». Et cela de 7h à 20h, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et même le samedi 29 au matin. «Nous avons opté pour une amplitude horaire importante qui devrait permettre de satisfaire tout le monde, y compris les patrons venant d'ailleurs que la capitale», espère le responsable du dispositif.

La capitale poursuit son effort

Non évoquée par le gouvernement qui avait confirmé avoir commandé de l'ordre de 17 millions de kits, cette seconde tournée générale n'en sera que plus appréciée. Elle permettra en effet aux professionnels qui viennent de reprendre «presque» normalement leur activité de ne pas avoir à surfacturer ce service à la clientèle qui retrouve le chemin vers ces établissements.

Sans oublier que ce cadeau arrive juste après l'annonce de la Ville de Luxembourg qu'elle poursuivait la distribution de ces bons gratis valables pour un dépistage certifié. Un test qui pourra se faire dans bien plus de sites désormais, puisque la commune a annoncé, vendredi, que le réseau acceptant les bons avait pris de l'ampleur sur les différents quartiers. Se déployant désormais en 18 points de la capitale.

