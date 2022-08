Après la sortie remarquée des élus de la section locale Déi Lénk de la capitale, l'administration des ponts et chaussées confirme que le nouvel axe sera arboré.

Des arbres seront plantés le long du boulevard de Kyiv

Un nouveau boulevard trop minéral et sans verdure. Le week-end dernier, la section locale Déi Lénk de la capitale a fait une sortie remarquée, critiquant l'aménagement du nouveau boulevard de Kyiv, quelques heures à peine avant sa mise en service dimanche dernier.

Les élus de gauche déplorent le manque de verdure du tronçon de la nouvelle N3 entre le pont Buchler et le lycée technique de Bonnevoie, à l'heure où les étés sont de plus en plus chauds et les canicules de plus en plus fréquentes.

Les reproches du parti de gauche n'ont pas manqué de faire naître de nombreuses réactions. Et l'administration des ponts et chaussées a voulu rassurer: le visage du nouveau boulevard va encore bien changer puisqu'il est prévu que ses abords soient totalement réaménagés, comme l'a expliqué Roland Fox, le directeur des ponts et chaussées, à nos confrères de L'Essentiel.

Des aménagements urbains

Ce dernier l'a confirmé: il y aura bien des arbres le long de ce nouvel axe. Des deux côtés «là où ce sera possible», précise-t-il, «sauf entre le tram et la chaussée».

La Ville va devoir adopter des plans d'aménagement particulier élaborés par les propriétaires des terrains, dans ce tout nouveau quartier. Tout doit encore être planifié. Outre des arbres, d'autres aménagements «plus adaptés au caractère de la capitale» sont prévus mais c'est encore un peu tôt pour en connaître tous les détails.

Dans quels délais ces aménagements urbains et cette verdure verront-ils le jour? Impossible de donner une date précise à l'heure actuelle, tout dépendra des procédures d'élaboration et de vote des plans d'aménagement particulier.

D'ici 2023, rappelons que la N3 devrait servir de nouvelle porte d'entrée de la capitale, et contribuer à délester l'actuelle route de Thionville, en réorganisant le trafic en direction du sud. Elle reliera la gare centrale, via Bonnevoie, à Howald, sur la commune d'Hesperange.

Le tramway longera lui aussi un tronçon limité du boulevard de Kyiv. Il mène de la gare centrale au pont Buchler, rénové et élargi de 19 mètres, permettant de relier les quartiers Bonnevoie et Gare. Ce nouveau tronçon se termine au lycée Bonnevoie.

