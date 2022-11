Cette opération a été menée dans la nuit pour des raisons de sécurité.

Des arbres ont été plantés cette nuit au Knuedler

Trois nouveaux platanes ont été plantés dans la nuit de vendredi entre 1h et 6h du matin au Knuedler. Cette opération s'est déroulée dans la nuit pour des raisons de sécurité, avait expliqué le Premier échevin Serge Wilmes (CSV) ce mercredi lors du citybreakfast, rendez-vous mensuel avec la presse: «Pour planter ces platanes, il est nécessaire d'avoir une grue, mais elle devra être installée devant l'entrée du parking Knuedler. Elle ne pourra mener l'opération sur la place Guillaume II à cause du manque de place et du parking souterrain.»

Les travaux sur le Knuedler doivent être achevés avant l'été prochain, a fait savoir la bourgmestre Lydie Polfer (DP).



