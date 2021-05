Des allocations familiales bientôt réindexées

A compter du 1er janvier 2022, le montant des aides versées par l'Etat pour soutenir les familles sera revalorisé, indique mercredi la ministre de la Famille à la Chambre, quelques heures après la validation de la décision en Conseil de gouvernement.

Jean-Michel HENNEBERT A compter du 1er janvier 2022, le montant des aides versées par l'Etat pour soutenir les familles sera revalorisé, indique mercredi la ministre de la Famille à la Chambre, quelques heures après la validation de la décision en Conseil de gouvernement.

Plus de 15 ans après la décision du gouvernement Juncker-Asselborn de ne plus indexer le montant des allocations familiales, le gouvernement Bettel-Kersch-Bausch décide de faire marche arrière. Décidée mercredi en Conseil de gouvernement et officiellement annoncée à la Chambre par Corinne Cahen (DP), ministre de la Famille, la mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier.

Si cette dernière rappelle que la décision intervient «après l'introduction de prestations en nature comme la gratuité des livres scolaires et des transports publics» et répond à la volonté politique du gouvernement «d'augmenter les prestations en espèces», elle ne précise pas que l'accord de coalition prévoit cette réindexation mais «sans rattrapage». Autrement dit, la revalorisation ne se fera qu'au déclenchement de la prochaine tranche indiciaire et ne prendra pas en compte l'inflation enregistrée depuis 2006, date du gel du montant des allocations.

Pour rappel, ces dernières s'élèvent à 265 euros par enfant. A noter enfin que cette mesure s'intègre dans un projet de loi bien plus vaste qui vise à adapter la législation luxembourgeoise à la décision de la Cour européenne de justice de l'Union européenne qui a jugé discriminatoires les dispositions prévues à l'encontre des frontaliers. Une décision qui avait validée en janvier dernier au sein de la commission de la Famille.

