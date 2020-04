Un certain nombre de voyages auraient été effectués entre le Luxembourg et le Portugal ces dernières semaines. La direction de la Santé l'a attesté à nos confrères de RTL mais n'y voit pas de danger imminent de relance du covid-19.

Des allers-retours entre le Portugal et le Luxembourg

Un certain nombre de voyages auraient été effectués entre le Luxembourg et le Portugal ces dernières semaines. La direction de la Santé l'a attesté à nos confrères de RTL mais n'y voit pas de danger imminent de relance du covid-19.

La reprise sur tous les chantiers du Luxembourg lundi 20 avril, explique sans nul doute une partie du phénomène, reconnait la direction de la Santé. Interrogée par nos confrères de RTL, elle reconnait qu'un certain nombre d'allers-retours auraient été effectués entre le Luxembourg et le Portugal ces dernières semaines mais ne peut -tout comme le ministère des Affaires étrangères- livrer de chiffres.

La mode, victime collatérale du virus Les professionnels du secteur sont confrontés à des problèmes bien spécifiques et s'apprêtent à subir de lourdes pertes. La FEMO appelle donc à la réouverture très prochaine de ces commerces.

La direction de la Santé se veut toutefois rassurante et estime que ces voyages, bien que déconseillés, n'auront pas d'impact sanitaire sur l'actuelle crise sanitaire au Luxembourg. En tout cas pas au point de créer une deuxième vague de patients dans les hôpitaux au Grand-Duché.



«Le virus est partout en Europe et probablement que le risque n'est pas beaucoup plus élevé au Portugal qu'au Luxembourg», estime-t-on au ministère de la Santé comme l'écrit RTL.

Ces mouvements ont eu lieu alors que les avions sont cloués au sol et que traverser une France en confinement, tout comme la frontière espagnole n'est pas chose aisée. La direction de la Santé souligne toutefois qu'il est toujours déconseillé de voyager, comme c'est d'ailleurs le cas depuis la mi-mars.



Alors que la sécurité sanitaire est la condition sine qua non pour une reprise sereine sur les chantiers, le directeur de la Santé, le Dr Jean-Claude Schmit, assure que le secteur de la construction sera surveillé de plus près et que des salariés seront testés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.