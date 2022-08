Une interdiction de baignade avec effet immédiat a été prononcée par l'Administration de la gestion de l’eau.

Luxembourg 2 min.

Baignade désormais interdite

Des «algues bleues» dans les étangs de Remerschen

Une interdiction de baignade avec effet immédiat a été prononcée par l'Administration de la gestion de l’eau.

Quelques jours seulement après la découverte d'«algues bleues» en différents endroits de la Moselle, ce jeudi, le ministère de la Santé a annoncé la découverte de ces cyanobactéries dans les étangs de Remerschen. Aussi appelées «algues bleues», ces bactéries sont normalement présentes dans les eaux de la rivière mais, sous certaines conditions, elles se développent de façon excessive et forment des tapis colorés, qui prennent une coloration bleu-verdâtre ou «purée de pois».

La Moselle souffre de la sécheresse Comme les affluents n'apportent plus que très peu d'eau fraîche à la Moselle, le cours d'eau est sous stress.

Certaines espèces de cyanobactéries synthétisent des toxines qui peuvent conduire à un risque sanitaire pour les humains, la faune aquatique, les animaux domestiques et le bétail. Pour l'Homme, les troubles liés au contact, à l'ingestion ou à l'inhalation de ces toxines sont de nature et d’intensité variables et peuvent par exemple comprendre des maux de tête, des irritations et/ou brûlures de la peau ou encore des nausées.

Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) a été mandaté pour réaliser des analyses détaillées en vue de déterminer la composition des espèces des cyanobactéries et la présence de toxines. Les analyses ont révélé la présence dominante de l'espèce Dolichospermum, potentiellement productrices de toxines, donc potentiellement nuisibles pour la santé.

Interdiction de baignade

Pour ces raisons, une interdiction de baignade a été prononcée avec effet immédiat pour les étangs de Remerschen. Par ailleurs, l'Administration de la gestion de l'eau recommande au public de ne pas laisser les chiens et autres animaux domestiques boire l'eau des zones concernées et d'une manière générale, d’éviter tout contact avec l'eau.

De trop nombreux déchets repêchés dans le lac de la Haute-Sûre Après une pause de trois ans, les plongeurs ont débarrassé le plus grand réservoir d'eau potable du pays, situé dans le parc naturel de la Haute-Sûre, de la saleté et des objets perdus.

L'organisme invite donc la population à la plus grande prudence. «Si vous éprouvez des problèmes de santé suite à la baignade dans les étangs de Remerschen au cours des derniers jours, veuillez vous adresser à votre médecin traitant en mentionnant le contact éventuel avec des cyanobactéries toxiques».

En ce qui concerne le lac de Weiswampach et les plages du lac de la Haute-Sûre, la baignade y reste, à ce stade, autorisée. Toute interdiction éventuelle concernant ces deux sites sera signalée au public.

L’Administration de la gestion de l’eau tient par ailleurs à rappeler que la situation actuelle concernant les eaux de baignade (le lac de la Haute-Sûre, le lac de Weiswampach et les étangs de Remerschen) peut être suivie sur son site Internet: www.waasser.lu.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.