Pour accélérer le déploiement de panneaux photovoltaïques sur les toits du Luxembourg, le ministère de l'Energie annonce lundi modifier les critères d'éligibilité aux subsides étatiques. Avec l'espoir de convaincre que ces installations constituent «un investissement rentable et lucratif».

Des aides plus généreuses pour booster le solaire

Jean-Michel HENNEBERT Pour accélérer le déploiement de panneaux photovoltaïques sur les toits du Luxembourg, le ministère de l'Energie annonce lundi modifier les critères d'éligibilité aux subsides étatiques. Avec l'espoir de convaincre que ces installations constituent «un investissement rentable et lucratif».

Pour concrétiser son ambition de consommer 25% supplémentaires d'énergies renouvelables d'ici 2030, le gouvernement entend poursuivre sa politique incitative. Et donc de continuer à mettre la main à la poche dans le cadre de son plan de «relance verte» pour convaincre entreprises et résidents de s'équiper avec des dispositifs sans lien avec les énergies fossiles. Une semaine après avoir dévoilé sa stratégie en matière d'hydrogène, Claude Turmes (Déi Gréng) annonce ce lundi vouloir accélérer la production d'énergie solaire via la mise en place de «conditions avantageuses».

Concrètement, le ministre de l'Energie prévoit à la fois l'extension de l'exonération fiscale prévue pour les installations photovoltaïques installées par les particuliers et le lancement d'un nouvel appel d'offres voué à installer de nouvelles centrales solaires qui devraient être à même de répondre aux besoins de quelque 35.000 résidents. Deux approches jugées complémentaires et vouées à considérer le photovoltaïque «non seulement comme bénéfique pour le climat, mais qu'il s'agit également d'un investissement rentable et lucratif», assure Claude Turmes, cité dans le communiqué officiel.

Pour les particuliers, le nouveau dispositif prévoit un relèvement du seuil d'imposition des revenus issus de l'exploitation d'une installation. Fixée pour l'heure à 4 kWp, l'exonération fiscale passe à 10 kWp de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021. Pour les professionnels, le ministère de l'Energie prévoit un nouvel appel à projets dont les lauréats bénéficieront, pour une durée de 15 ans, «d’un contrat de prime de marché pour l’injection de l’électricité produite». Autrement dit, d'aides directes pour la production et la mise à disposition d'énergie verte dans le réseau luxembourgeois. Fin des candidatures attendue pour le 15 février 2022.

Selon les données de l'Institut luxembourgeois de régulation, en 2020, l'électricité issue du photovoltaïque injectée dans le réseau national ne représentait que 13% de l'électricité verte consommée dans le pays. Un chiffre que Claude Turmes espère voir grandir dans un horizon proche, d'autant plus que la part du solaire continue de grandir dans le mix énergétique national, avec une production de 187 MW en 2020. Volume qui permet de couvrir les besoins annuels de quelque 120.000 personnes, selon les données du ministère de l'Energie.

A noter que l'ambition du gouvernement ne s'arrête pas là, puisque d'ici 2023 il prévoit de faire produire 105 MW supplémentaires. Et ce via notamment la multiplication des grands projets, comme ce fut le cas avec la mise en service d'un carport géant chez GoodYear, de 14.000 m2 de panneaux sur les toits de Luxlait ou la création d'un parc solaire au pied des antennes de RTL à Junglinster et Beidweiler.

