Des agents municipaux voués à «seconder la police»

Pour Taina Bofferding, le recours à des sociétés privées pour assurer des missions de sécurité devrait prochainement ne plus être d'actualité, la ministre de l'Intérieur plaidant pour que des fonctionnaires déjà en place, dotés de nouvelles compétences, assurent ce travail.

Si, depuis plusieurs mois, la polémique autour du recours à une société privée pour assurer la sécurisation du quartier de la Gare à Luxembourg-Ville se résumait à des échanges - parfois vifs - entre la bourgmestre de la capitale et le ministre de la Sécurité intérieure, un nouvel acteur vient de s'inviter. Silencieuse jusqu'à présent, Taina Bofferding (LSAP), ministre de l'Intérieur, propose une alternative.

«A mon avis, le travail effectué par la société privée dans les rues de la capitale, mais aussi dans d'autres communes du pays, peut être réalisé par des agents municipaux», indique-t-elle ce mercredi sur les ondes de la Radio 100,7 en évoquant la possibilité de «prendre en charge les petits délits» afin notamment de «lutter contre le sentiment d'insécurité».

Concrètement, la ministre envisage d'élargir les compétences des agents municipaux pour qu'ils puissent prendre en charge «les problèmes liés aux nuisances sonores ou aux trottoirs qui n'ont pas été déblayés du verglas par exemple». Sans oublier la participation à «des missions de sensibilisations et de prévention», via «des formations spécifiques» pour permettre à la police «de traiter d'autres dossiers».

Destinée à mettre en place «un dispositif complémentaire voué à seconder la police», cette idée ne devrait toutefois pas se concrétiser dans un délai court. Si des réunions avec le Syvicol et les ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure sont prévues «prochainement» afin de «prendre en compte les besoins des communes», le projet passera par des amendements à la loi. Des éléments qui ne seront toutefois pas prêts avant «plusieurs semaines», selon le ministère de l'Intérieur, contacté mercredi.

Interrogée également sur la polémique autour des colocations à Esch, Taina Bofferding réaffirme que «le PAG ne constitue pas le bon instrument pour gérer le mode de vie des résidents», l'outil étant destiné notamment à qualifier «le dimensionnement des constructions et des aménagements ainsi qu'à leur affectation».

Manière pour l'ancienne conseillère communale de la Métropôle du Fer de marquer son opposition à la vision de l'actuelle majorité CSV-DP-Déi Gréng qui entend limiter à six personnes maximum la colocation. Un phénomène que le gouvernement entend pourtant encourager au niveau national, face à «la nécessité d'user des logements et des ressources disponibles de façon plus économe».

