Des agents de sécurité mobilisés et des caméras attendues dans la capitale

Thomas BERTHOL La Ville de Luxembourg met l'accent sur la sécurité. Depuis le 15 mars, des agents de sécurité patrouillent dans la capitale et d'ici le mois de juillet des caméras devraient être installées aux alentours de la place Hamilius.

«Ces agents ne remplacent pas la police. Il en faudrait d'ailleurs plus, mais on connaît les problèmes de ressources humaines de la police», a fait remarquer ce mercredi Lydie Polfer (DP). Les douze agents de sécurité qui circulent dans la capitale depuis le 15 mars en centre-ville et dans les quartiers de Bonnevoie et de la gare ont pour mission de surveiller les biens et infrastructures de la commune.

«Leur rôle est d'appeler la police ou de venir en aide si besoin comme tout citoyen peut le faire», a expliqué la bourgmestre. Le collège échevinal a attribué le marché à la société Vigicore Lux Sàrl pour la durée d'un an, après avoir lancé une soumission publique en date du 23 décembre 2022.

Un itinéraire bien défini

Ces agents sont mobilisés en semaine de 17 à 23 heures, et le weekend jusqu'à 1 heure du matin. Ils circulent d'après un itinéraire défini, se basant selon les infrastructures appartenant à la commune.

Dans la Ville-Haute, ils passent ainsi notamment par la cinémathèque, la place du Théâtre, la place d'Armes et aux alentours du boulevard Roosevelt. Dans le quartier de la gare, ils seront présents dans la rue de Strasbourg, près des écoles rue Michel Welter et Adolphe Fischer, au Fort Wedell ou encore à la place de Paris.

Pour le quartier de Bonnevoie, ils passeront par la gare Rocade, la rue du Laboratoire, la piscine de Bonnevoie et le centre culturel de Bonnevoie et surveilleront également les toilettes publiques de la place Léon XIII. Les agents en question ne se déplacent pas avec un chien, contrairement aux agents déjà mobilisés par le service des parcs.

Retirés à cause d'une morsure d'un chien

Les agents de sécurité avaient été retirés des rues de la capitale à la fin de l'année 2021 à la suite d'une querelle entre Lydie Polfer et le gouvernement sur la question de savoir qui devait maintenir l'ordre public dans les rues. Pour rappel, un agent de sécurité n'était pas parvenu à maîtriser son chien le 4 septembre 2021. L'animal avait alors mordu la jambe d'un passant. Cette affaire avait fait polémique au sein de la classe politique.



24 caméras attendues près de la place Hamilius

Ce lundi 27 mars, la Ville de Luxembourg donnera son avis concernant l'installation de 24 caméras de vidéosurveillance sur la place Hamilius, la place Aldringen et l'avenue Monterey. «Nous y sommes favorables et nous demandons avec insistance que ces caméras y soient de nouveaux installées», a indiqué Lydie Polfer. Les caméras devront être installées d'ici le mois de juillet par le ministère de la Sécurité intérieure, espère la bourgmestre. «Les caméras seront évidemment contrôlées par la police.»

Plusieurs agressions se sont récemment produites au centre de la capitale, a rappelé Lydie Polfer. Lundi soir, un jeune homme s'est fait agresser par trois malfrats. Ils lui ont dérobé deux téléphones portables et un ordinateur portable. Un autre jeune a été également agressé dans le parc municipal. Trois adolescents lui ont dérobé un sweat à capuche et un sac à bandoulière.

«L'installation des caméras peut avoir un effet d'un point de vue préventif. Et s'il y a une infraction, cela permettra de retrouver les auteurs de ces violences et donc de simplifier le travail de la police», considère l'élue libérale, candidate à sa propre succession.

Pour rappel, des caméras de vidéosurveillance étaient préalablement installées sur la place Hamilius avant le réaménagement de la place et du passage du tram. Suite à ces changements, le ministère de la Sécurité intérieure n'avait pas maintenu les autorisations de vidéosurveillance pour cette zone.

