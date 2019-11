Modélisme et brocante pour les plus calmes, rugby et karaté pour les plus sportifs, le week-end s'annonce animé. De quoi ravir toutes les générations.

Des activités pour tous les âges et tous les styles

L'Expo-trains pour les petits et grands

La 39e édition Expo-trains se tiendra durant tout le week-end au centre Prince Henri de Walferdange de 10 à 18 heures. Les amateurs de trains miniatures sont attendus, l'occasion aussi d'admirer les nombreuses maquettes réalisées par les férus de modélisme. Outre l'exposition, les organisateurs proposent également une bourse.

Entrée: 7 euros, gratuit pour les -12 ans.

Brocante à Luxexpo

La Fédération des antiquaires et brocanteurs du grand-duché de Luxembourg organies ces samedi et dimanche, entre 10 et 18 heures à Luxexpo, son traditionnel salon dédié aux collectionneurs. Sur plus de 3.000 m2, objets et mobiliers divers, mais aussi livres anciens seront exposés.

Entrée: 5 euros, gratuit pour les -12 ans.

Nuit des arts martiaux

La FLAM (Fédération luxembourgeois des arts martiaux), qui regroupe 29 disciplines différentes, organise samedi soir au Centre René Hartmann de Dudelange son rendez-vous annuel consacré aux art martiaux. Si judo, taekwondo, karaté, aikido, jujitsu sont connus du grand public, ce n'est pas le cas du krav maga, du hwa rang do ou encore du lapunti. La Nuit des arts martiaux débute samedi à 19h30.

Prix: 15 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants.

Le karaté fait partie des 29 discipines que gère la Fédération luxembourgeoise des arts martiaux. Photo: Fernand Konnen

Les 30 ans de l'Audiophile

A l'occasion de son 30e anniversaire, l'Audiophile propose la plus grande présentation de matériel audio et vidéo au Grand-Duché. Pour cette anniversaire particulier, les toutes dernières nouveautés audio et vidéo et les meilleurs systèmes Hifi, High-End et Home Cinéma seront présentés sur une superficie de 1.000 m2. Ce salon se déroule au Novotel Kirchberg, ces 9 et 10 novembre, de 10 à 18 heures.

Photo: dpa

Deuxième journée de la Rugby Lux League

Ce samedi 9 novembre, la Lux League, une compétition pour les Ecoles de rugby (U6 à U12), fait escale à Walferdange. De 9h à 12h30, plus de 150 enfants répartis selon leur catégorie d'âge sont attendus à la rue de l'Alzette à Walferdange.

8 Finale de la Lux League 2018-2019 qu stade Josy Barthel. Photo: Stéphane Guillaume

Concert hommage à Metz

L'association Marie et Mathias organise un concert ce samedi 9 novembre au Palais des Sports Saint-Symphorien de Metz, une soirée à la mémoire du jeune couple, disparu lors de l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan.

Prix: 15 euros.

Soyez zen à Bastogne

Zen-topia, le Salon du bien-être et du développement personnel fait une halte de trois jours au Centre sportif de la porte de Trêves à Bastogne.



Réunissant plus d'une centaine de professionnels du secteur des thérapies douces et énergétiques venant des quatre coins de Belgique, mais aussi de France, du Luxembourg et du Canada, Zen-topia propose des solutions, des produits, une vingtaine de conférences et ateliers ainsi que des démonstrations pour sentir plus serein dans la vie de tous les jours.

Entrée: 8 euros par jours; gratuit pour les filles et les -16 ans.

Retrouvez ici les heures d'ouverture du salon ainsi que toutes les informations utiles.