Quelques jeunes ont occupé une forêt à Sassenheim. Ils veulent ainsi empêcher la construction d'une route de contournement prévue.

Luxembourg 5 4 min.

Dans la forêt de Bobësch

Des activistes s'opposent à une route de contournement

Jeff WILTZIUS Quelques jeunes ont occupé une forêt à Sassenheim. Ils veulent ainsi empêcher la construction d'une route de contournement prévue.

A l'entrée de la forêt de Bobësch, dans la commune de Sassenheim, se trouve une affiche qu'ils ont confectionnée eux-mêmes avec comme message : «De Bësch bleift» (la forêt reste), tel est le message qui y est inscrit. En suivant le chemin forestier, on en découvre une autre. Derrière, caché dans les buissons, se trouve un campement avec deux tentes, une bâche de pluie et une balançoire faite maison.

Les activistes dorment aussi dans le camp. Photo: Chris Karaba

Un groupe de jeunes a occupé la forêt, ils veulent empêcher la construction de la route de contournement. «Nous sommes ici depuis vendredi», explique Susi*, l'une des trois jeunes activistes, qui préfère rester anonyme. Les trois sont assis sur une plateforme en bois dans un arbre et portent des masques de ski, seuls leurs yeux sont visibles. Ils veulent rester anonymes - par protection contre une évacuation de la place par la police, dit Susi. «Il y a toujours au moins deux personnes ici, mais généralement plus». Des personnes qui les soutiennent leur apportent régulièrement de la nourriture et des boissons.

Outre l'arrêt de la construction, ils demandent la protection des forêts au Luxembourg et des «mesures cohérentes et efficaces» contre le changement climatique. En effet, le développement des transports publics, de plus grands parkings collectifs, davantage de mobilité électrique et des systèmes d'éclairage intelligents permettraient de mieux lutter contre le changement climatique.

Un retour en arrière. Une partie de la forêt entre Sassenheim et Niederkerschen doit être abattue pour faire place à une route de contournement de quatre kilomètres. Le tracé prévu à travers le Bobësch et le Zämerbësch se trouve en partie dans une zone Natura 2000. Outre les occupants de la forêt, le Biergerinitiative Gemeng Suessem (BIGS), soutenu par natur&ëmwelt, Youth for climate et le Mouvement écologique, s'oppose également au projet.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Banner und Plakate zieren den Wald. Foto: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Banner und Plakate zieren den Wald. Foto: Chris Karaba Seit Freitag leben die Aktivisten im Wald. Foto: Chris Karaba Eine Holzplattform bietet einen guten Schutz. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

Selon BIGS, la construction est irresponsable, surtout en ces temps de changement climatique et de diminution de la biodiversité. Dans une prise de position du 12 avril 2021, l'initiative citoyenne a même qualifié la préservation de la zone de loisirs de «raison impérative d'intérêt public majeur».

Des actes plutôt que des paroles

Sous le nom de «Bobi bleift», les militants veulent s'engager pour la pérennité des deux forêts par une «occupation non violente et pacifique de la forêt». «La construction prévue ne détruira pas seulement un précieux espace de détente pour les habitants, mais elle fera également disparaître un habitat irremplaçable pour la flore et la faune», explique Susi.

La forêt se porte plutôt mal au Luxembourg Le dernier inventaire phytosanitaire révèle que la plupart des arbres ne sont pas en bonne santé. Les pluies de l'été dernier vont sans doute aider à améliorer la situation mais la forêt doit mieux se préparer au changement climatique.

Elle ajoute que les deux parcelles de forêt sont en outre très étroites. Si la route de contournement est construite, il ne restera plus qu'une petite bande de forêt de chaque côté de la route. Ces vestiges seraient alors particulièrement sensibles aux rayons de soleil et à la chaleur, car la protection offerte par les arbustes disparaîtrait, craignent-ils.

C'est pourquoi le «collectif intergénérationnel», comme le groupe se décrit lui-même, s'engagerait pour une réduction du trafic automobile plutôt que pour une nouvelle route. «Avec notre action, nous souhaitons inciter à de nouvelles discussions et lancer de nouveaux débats», explique la militante.

On ne compte cependant pas sur le bourgmestre de Käerjeng, Michel Wolter (CSV), entre autres, pour changer d'avis. Car la direction de la commune serait offensive pour réaliser le «contournement». «Nous serions toutefois ravis d'avoir un échange», déclare Susi. Dans une interview accordée au Luxemburger Wort du 15 avril 2021, le chef de la commune a souligné que le Bobësch ne disparaîtrait pas. Des compensations sont prévues pour chaque nuisance causée par la construction. «Même après la construction, il sera possible d'y faire des loisirs de proximité», avait alors déclaré Michel Wolter. Sollicité mercredi, ce dernier n'avait pas cependant pas répondu à une demande concernant l'occupation de la forêt.

Apprécier la forêt

Du 28 au 31 juillet, des ateliers et des activités seront proposés et organisés au cœur de la nature. L'objectif est de rapprocher les gens de la forêt et de leur montrer à quel point elle est importante. Le camp sera ensuite ouvert à toutes les personnes intéressées.

Pour Susi et ses compagnons de lutte, l'occupation de la forêt est le dernier recours pour empêcher le déboisement et la construction de la route de contournement. Mais l'action de «Bobi reste» est limitée dans le temps : «Nous ne restons pas pour toujours. Mais si quelqu'un devait mettre la main sur la forêt, nous serions de retour», écrivent les activistes sur leur site Internet.

Le ministère de l'Environnement a de son côté réagi en fin de matinée par voie de communiqué. Ce dernier a rappelé que les agents ont suggéré aux personnes présentes de préserver les lieux. Le ministère a également rappellé que les manifestations sportives ainsi que les activités de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur la forêt doivent être préalablement autorisées par la ministre, tout en précisant qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'infraction à la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

*Nom modifié par la rédaction

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.