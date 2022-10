Plusieurs personnes ont été blessées dans des accidents successifs qui se sont déroulés ce vendredi matin sur les routes du Luxembourg.

Sur les routes

Des accidents en série ce vendredi matin

Les services d'urgence ont été mobilisés à plusieurs reprises dans la matinée de ce vendredi 21 octobre. Au total, huit personnes ont été blessées dans plusieurs accidents de la route. Sur l'A13 et l'A4, mais aussi à Esch-sur-Alzette ou encore à Bettembourg, les pompiers ont été appelés à intervenir à cinq reprises en tout, entre 7h et 10h.

C'est d'abord sur l'A13 qu'ont été appelés les secours. Il était 6h59 lorsqu'une voiture accidentée à été signalée au CGDIS. Située au niveau Schifflange-Kayl, le véhicule se rendait en direction de Schengen. Une personne a été blessée dans l'accident qui a mobilisé une ambulance du centre d'incendie et de secours d'Esch-sur-Alzette.

Quelques minutes plus tard, à 7h08, c'est toujours sur l'A13 que les pompiers d'Esch-sur-Alzette et de Schifflange ont été déployés. Cette fois-ci, c'est au niveau d'Ehlerange qu'un véhicule accidenté en direction de Pétange a été signalé. Une personne a été blessée dans l'accident.

Deux piétons renversés

Presque au même moment, à 7h13, route de Mondorf à Bettembourg, c'est un incident d'un autre genre qui a mobilisé les secours. Une personne a été blessée après avoir été renversée par une voiture. Une ambulance du centre d'incendie et de secours de Dudelange a été mobilisée.

A 7h37, c'est à Esch-sur-Alzette, rue de Belvaux, qu'un second passant a été blessé. Lui aussi, a été renversé par une voiture. Il a été pris en charge par une ambulance de Sanem-Differdange.

Enfin, peu avant 10h, le CGDIS est intervenu sur l'A4 en direction de Luxembourg dans le plus gros accident de la matinée. Impliquant trois voitures au niveau de Foetz-Pontpierre, l'accrochage a fait quatre blessés qui ont été pris en charge par trois ambulances en provenance du centre d'incendie et de secours de Bettembourg, de Luxembourg, et de Schifflange.

