Ce dimanche, le groupe de scouts gamma Pierre d'Aspelt a célébré ses 50 années d'existence. La particularité de ces jeunes éclaireurs: ils sont tous porteurs d'un handicap.

Depuis 50 ans, rien n'arrête les scouts gamma Pierre d'Aspelt

En 1965, des chefs scouts luxembourgeois participent à un camp de formation des scouts de France pour encadrer des scouts handicapés.

A l'initiative du docteur Charles Edouard Rischard, le premier groupe "gamma" voit le jour l'année suivante au Luxembourg. Rapidement, trois groupes gamma sont constitués:

Gamma I, pour les jeunes avec un handicap physique,

Gamma II, pour les jeunes avec un handicap mental,

et Gamma III, pour les jeunes issus d'un milieu difficile.



Dimanche, le seul groupe gamma qui existe encore au Luxembourg a fêté ses 50 ans: le groupe Pierre d'Aspelt a été fondé dans la rue du même nom le 16 novembre 1968.

Au sein du groupe gamma Pierre d'Aspelt, des activités typiques des scouts sont proposées, de manière adaptée aux compétences de chacun. Lorsque les éclaireurs gamma sont sur la route, rien ne les différencie des autres groupes de Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS). On rit, on joue, on bricole, on monte une tente et on découvre la nature et la vie en communauté.

L'intégration avant tout

Au fil des années, l'image de ces jeunes scouts a bien changé: si on parlait à l'époque de "scouts handicapés", on préfère aujourd'hui le terme de "scouts ayant des besoins spéciaux".

Le président du groupe, Marc Molitor, explique: "Il y a eu jusqu'à sept groupes gamma dans tout le pays à une époque. Mais le fait qu'on insiste davantage sur l'intégration que sur des offres adaptées a fait que les gamma I et III n'existent plus aujourd'hui sous cette forme. Toute personne qui a un handicap physique peut très bien intégrer un groupe scout classique de la LGS ou de la FNEL."

Et même le groupe Pierre d'Aspelt, en tant que gamma II, participe régulièrement à des activités nationales de la LGS.

"Les rayons gamma traversent tout"

Mais pourquoi gamma? Marc Molitor sourit: "Les rayons gamma traversent tout. Ils ne peuvent être arrêtés par rien ni par personne. Et nous ne laisserons pas cela se produire non plus. Pas même à cause d'un handicap."

Vous souhaitez participer en tant que scout ou vous investir auprès du groupe? Le groupe Pierre d'Aspelt a deux troupes:

le Wëllef pour les 8-14 ans



pour les 8-14 ans et l'AvEx pour les 14-25 ans.

Contactez Marie Degée par mail à marie.degée (at) education.lu pour plus d'informations.



