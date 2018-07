Un dispositif mis en place au Luxembourg permet, depuis le vendredi 27 juillet, de déposer plainte en ligne, sans nécessité de se rendre dans un poste de police. Le système ne concerne que les plaintes pour vol, et est accessible sur ordinateur et smartphones.

Déposer plainte en ligne pour vol, c'est désormais possible

(JV) - Le ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider, a annoncé ce vendredi 27 juillet la mise en place d'un commissariat électronique, permettant de déposer plainte en ligne, sans avoir à se rendre dans un poste de police.

Le système, orchestré par la police grand-ducale et le Centre des Technologies de l'Information de l'État (CTIE), est accessible sur le site web de la police, mais également via l'applications «Police Luxembourg», disponible sur iOS et Android.

Il est à noter que la déposition d'une plainte en ligne ne peut se faire que sous certaines conditions:

La plainte ne peut concerner qu'un «vol simple», concernant un petit objet: portefeuille, sac, téléphone, bijou...



L'auteur du vol doit être inconnu



Il ne doit y avoir aucun blessé à déplorer, ni de recours à la violence



Le cas ne doit présenter aucune trace matérielle exploitable



Seule exception: les plaintes pour vol de carburant à la pompe peuvent également être déposées en ligne, suite à une demande de la Fédération des Pompistes.









