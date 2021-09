Dans un contexte politique international toujours marqué par les actions de l'Etat islamique, le Luxembourg annonce l'envoi de contingents en Afrique et au Moyen-Orient. Pour y réaliser des opérations non combattantes.

Déploiements militaires

L'Irak et le Mozambique dans le viseur de l'armée

Jean-Michel HENNEBERT Dans un contexte politique international toujours marqué par les actions de l'Etat islamique, le Luxembourg annonce l'envoi de contingents en Afrique et au Moyen-Orient. Pour y réaliser des opérations non combattantes.

A en croire François Bausch (Déi Gréng), «ne rien faire ne constitue pas une solution». Pour le ministre de la Défense, la validation lundi en commission de l'envoi de troupes en Irak et au Mozambique répond au besoin d'opérations de maintien de la paix «indispensables» dans un contexte géopolitique mondial tendu.

Comme c'est déjà le cas pour la mission en cours au Mali, les soldats luxembourgeois envoyés sur le terrain ne participeront pas directement aux combats contre l'Etat islamique mais réaliseront des missions «de soutien et de formation» des forces armées actives sur place. Une mission d'une durée de 25 mois pour un soldat par rotation pour la mission en Irak et de deux semaines pour deux équipes de deux soldats au Mozambique, selon les données détaillées en commission parlementaire.

Dans le détail, les représentants luxembourgeois qui seront envoyés sur le continent africain auront pour mission d'établir une communication par satellite via GovSat dans la capitale Maputo et dans la ville de Chimoio, dans le centre du pays. Objectif: établir une connexion directe avec Bruxelles et former les personnels sur place à son utilisation. Un suivi de cette opération doit être réalisé pendant deux ans.

En ce qui concerne l'opération en Irak, un sous-officier sera basé à Bagdad pour une durée de quatre mois d'affilée, dans le cadre d'engagement auprès de l'OTAN. Étendue sur deux ans, la mission doit permettre «la formation et le renforcement des capacités des forces de sécurité en Irak». En commission parlementaire, François Bausch et le général Steve Thull ont assuré que les personnes déployées seraient hébergées dans des zones éloignées des conflits.

Selon les chiffres dévoilés lundi, le déploiement au Moyen-Orient représente un coût de 141.000 euros inscrit au budget de l'armée, tandis que celui au Mozambique représente 70.400 euros. Les deux missions seront effectives dès l’entrée en vigueur d’un règlement grand-ducal dédié.

