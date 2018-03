Pour optimiser le diagnostic précoce de certaines maladies rares, le ministère de la Santé a chargé le Laboratoire national de santé (LNS) d’étendre le dépistage systématique des nouveaux-nés à la mucoviscidose.

Dépistage de la mucoviscidose dès la naissance

(ChB) - Le dépistage de la mucoviscidose s’ajoute aux quatre autres maladies déjà dépistées au Luxembourg:

la phénylcétonurie,



l’hypothyroïdie congénitale,



l’hyperplasie congénitale des surrénales



et la déficience en MCAD.

Le dépistage néonatal, également appelé «screening» néonatal, permet de repérer les enfants atteints de certaines maladies rares, souvent d’origine génétique, et potentiellement graves.

Comme un traitement efficace existe, il est important de diagnostiquer ces maladies le plus tôt possible. En plus, il est crucial de commencer le traitement dès les premiers jours de vie, afin de prévenir les complications graves pour la santé du bébé, les déficiences sévères et même le décès de l’enfant.

Une maladie génétique

La mucoviscidose est une maladie génétique qui touche environ un enfant sur 3.500 au Luxembourg. Cette maladie peut atteindre aussi bien les filles que les garçons, même si les parents ne présentent pas de signes de la maladie.

Les symptômes de la mucoviscidose sont généralement des troubles nutritionnels avec une mauvaise prise de poids du bébé et des infections broncho-pulmonaires fréquentes. Cette atteinte des poumons s’aggrave au cours du temps. À la naissance, le plus souvent, l’enfant ne présente pas de symptômes.

Dépistage en pratique

Les parents doivent donner leur consentement pour le dépistage de la mucoviscidose. Cependant, le résultat de ce test ne donne pas de certitude diagnostique. En cas de doute, des examens complémentaires doivent être réalisés. Dans ce cas, les parents sont contactés pour que leur enfant passe un nouvel examen ou qu’ils se rendent à une consultation spécialisée.

Le dépistage a commencé le 1er janvier 2018 sous forme d’un projet pilote qui devrait durer 2 ans, afin d’avoir du recul sur les choix techniques et le protocole mis en place. Cette phase sert aussi à bien informer tous les intervenants du dépistage.